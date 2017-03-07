HO SOSTITUITO IL MIO RASOIO PHILIPS USATO PER 7 ANNI E CON IL QUALE GIA' MI TROVAVO BENISSIMO CON IL MODELLO RQ1260 E DEVO DIRE CHE LA DIFFERENZA IN MEGLIO E' DAVVERO IMPRESSIONANTE. SCORRE SULLA PELLE MOLTO PIU' FACILMENTE E ANCHE LE PELLI PIU' SENSIBILI COME LA MIA NON AVRANNO PROBLEMI DI IRRITAZIONE NEPPURE NELLA RASATURA A SECCO INOLTRE TAGLIA MOLTO FACILMENTE I PELI PIU' LUNGHI ALLA BASE DEL COLLO GRAZIE ALLE TESTINE ULTRATRACK. DAVVERO ECCEZIONALE!!!