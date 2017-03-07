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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
UltraTrack e GyroFlex 3D
60 min di uso cordless/1 h di ricarica
Rifinitore di precisione
Le testine GyroFlex 3D del rasoio seguono le linee del viso e si adattano perfettamente ad ogni curva del volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni cutanee.
Per una rasatura precisa e meno irritazioni. La testina di rasatura è dotata di 3 guide specifiche: scanalature per peli normali; fessure per peli lunghi e sottili e fori per i peli più corti.
Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.
Riconoscimenti
4.4
su 5
237
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Cocia42
07/03/2017
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto che mantiene la qualità nel tempo
lo uso tutti i giorni e finora non ho avuto mai problemi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Pask67
14/11/2015
Italia
Compratore verificato
Ottimo acquisto
Il prodotto è molto valido, sia usato tutti i giorni che con barba un po più lunga. La batteria dura tantissimo . Unico neo il prezzo un tantino alto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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BLACKJACK
11/07/2014
Italia
RASOIO AL TOP DI GAMMA
HO SOSTITUITO IL MIO RASOIO PHILIPS USATO PER 7 ANNI E CON IL QUALE GIA' MI TROVAVO BENISSIMO CON IL MODELLO RQ1260 E DEVO DIRE CHE LA DIFFERENZA IN MEGLIO E' DAVVERO IMPRESSIONANTE. SCORRE SULLA PELLE MOLTO PIU' FACILMENTE E ANCHE LE PELLI PIU' SENSIBILI COME LA MIA NON AVRANNO PROBLEMI DI IRRITAZIONE NEPPURE NELLA RASATURA A SECCO INOLTRE TAGLIA MOLTO FACILMENTE I PELI PIU' LUNGHI ALLA BASE DEL COLLO GRAZIE ALLE TESTINE ULTRATRACK. DAVVERO ECCEZIONALE!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.