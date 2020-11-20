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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
RQ11/50
Rasatura accurata
In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli sul viso. Sostituisci le testine del rasoio per prestazioni al 100%.
Lame DualPrecision
Unità di ricambio
Compatibile con SensoTouch 2D (RQ11xx)
La testina sostitutiva RQ11 è compatibile con i rasoi SensoTouch 2D (RQ11xx).
Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.
Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.
3.7
su 5
73
Recensioni
Gio'
20/11/2020
Italia
OTTIMO
Ricambio originale per la mia RQ1150. Perfettamente funzionante e arrivata in largo anticipo
Pro
Originale, perfettamente funzionante
Contro
Nulla
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura
Data di utilizzo 2018-11-20
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura
Data di utilizzo 2018-11-20
gigi
17/05/2011
Italia
ricambi originali e pronti
Sono rimasto sorpreso dalla rapidità di evasione dell'ordine, dalla semplicita di utilizzo del ricambio e dalla qualità degli stess0.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura
Nojob
20/03/2019
United Kingdom
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit