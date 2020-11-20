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Fuori produzione

Shaver series 7000 SensoTouchUnità di rasatura

RQ11/50

3.7

| (73) Recensioni

Rasatura accurata

In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli sul viso. Sostituisci le testine del rasoio per prestazioni al 100%.

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Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

Rasatura accurata

  • Lame DualPrecision

  • Unità di ricambio

  • Compatibile con SensoTouch 2D (RQ11xx)

Testine sostitutive per rasoi SensoTouch 2D

Testine sostitutive per rasoi SensoTouch 2D

La testina sostitutiva RQ11 è compatibile con i rasoi SensoTouch 2D (RQ11xx).

il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del volto

il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del volto

Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.

Rasoi con azione Super Lift&Cut

Rasoi con azione Super Lift&Cut

Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.

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Recensioni

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3.7

su 5

73

Recensioni

20/11/2020

Italia

Italia

OTTIMO

Ricambio originale per la mia RQ1150. Perfettamente funzionante e arrivata in largo anticipo

Pro

Originale, perfettamente funzionante

Contro

Nulla

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura

Data di utilizzo 2018-11-20

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura

Data di utilizzo 2018-11-20

17/05/2011

Italia

Italia

ricambi originali e pronti

Sono rimasto sorpreso dalla rapidità di evasione dell'ordine, dalla semplicita di utilizzo del ricambio e dalla qualità degli stess0.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

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Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

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