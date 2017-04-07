Ho acquistato recentemente il 4° rasoio Philips della mia vita e sono rimasto stupito dai progressi compiuti rispetto ai vecchi modelli da me posseduti. In particolare mi è piaciuta la possibilità di usare il rasoio con una schiuma da barba o il gel. Alla prova pratica la qualità e la dolcezza della rasatura sono ottime, e la pulizia del rasoio semplicissima: una bella sciacquata e via il problema risolto. Sempre Philips