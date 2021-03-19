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Fuori produzione
DualPrecision e GyroFlex2D
50 min uso senza filo/1 h di ricarica
Rifinitore di precisione
Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.
Le testine di rasatura DualPrecision sono dotate di fessure per radere i peli di lunghezza normale e fori per i peli più corti.
Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.
4.2
su 5
44
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Tigermangigi64
19/03/2021
Italia
Eccellente.
Ottimo prodotto. Efficace e maneggevole. Facile da pulire. Più che soddisfatto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Pedroval62
08/01/2020
Italia
Compratore verificato
mi piace
Si lo consiglio, funziona molto bene ed ha una buona autonomia
Pro
Pratico e maneggevole
Contro
Custodia, non ci sta tutto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
MAX50
21/12/2017
Italia
OTTIMO PRODOTTO
SONO 50 ANNI CHE USO RASOII PHILIPS QUINDI NE HO CAMBIATI PARECCHI E OGNI VOLTA HO TROVATO DEI MIGLIORAMENTI, QUEST'ULTIMO NATURALMENTE HA SUPERATO TUTTI . LEGGERO, PRATICO SENZA FILO , CON USI DIVERSI ASCIUTTO ,BAGNATO, CON SCHIUMA, E CON UNA BUONA AUTONOMIA DELLA CARICA.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.