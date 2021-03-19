HO ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO IL 13/10/2015 (ERA IN OFFERTA INVECE CHE 151 EURO E 99 CENTESIMI COSTAVA 89 EURO E 99 CENTESIMI) è LO STESSO RASOIO CHE ACQUISTATO MIO PADRE E AD AVENDOLO UTILIZZATO PURE IO MI SONO TROVATO FIN DA SUBITO BENE , RADE MOLTO BENE E LASCIA POCHISSIMA IRRITAZIONE SULLA PELLE E IN + HA UN REGOLA BASETTE ECCELLENTE IN POCHE PAROLE è UN RASOIO COMPLETO E POI HA LA Comodità CHE FUNZIONA TRAMITE BATTERIA CHE SI RICARICA SOLO UN'ORA E NON BISOGNA STAR Lì A COLLEGARE IL RASOIO ALLA PRESA DELLA CORRENTE CON LA SCOCCIATURA CHE IL FILO SI STACCA DALL'ATTACCO DEL RASOIO