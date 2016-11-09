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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DualPrecision e GyroFlex2D
45 min uso senza filo/1 h di ricarica
Rifinitore di precisione
Le lame DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti
Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.
Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.
Riconoscimenti
4.2
su 5
26
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
rokealgi
09/11/2016
Italia
Compratore verificato
Ottimo rasoio elettrico
Il taglio è preciso come un rasoio a mano,ma pratico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
valezum9
03/11/2015
Italia
Compratore verificato
Prodotto eccellente, pratico e maneggevole.
Ottimo. La carica per adesso dura parecchio. Si tiene bene in mano e segue perfettamente la forma del viso.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
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Arnold2
07/10/2014
Italia
Compratore verificato
Molto pratico
Rasoio dal design accattivante con un bel colore blu elettrico, pratico da usare grazie allo snodo del blocco rasatura. La carica dura a lungo .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
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