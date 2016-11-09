Uso ormai da alcuni mesi il rasoio Philips sensotouch RQ1150 e posso senza dubbio dire che è il miglior rasoio da me provato per quanto riguarda la sua fascia di prezzo. Le testine mobili nelle varie direzioni, fanno si che il rasoio segua i lineamenti del visto e facilitano la rasatura, inoltre la rasatura stessa è ottimale poiché non servono molte passate e inoltre le eccellenti testine non irritano la pelle. L unico appunto che sento di fargli è relativo al taglia basette che non è compreso nel corpo del rasoio & inoltre la sua larghezza forse eccessiva non permette una regolazione ottimale delle basette stesse.