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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasatura accurata
In due anni le testine di rasatura tagliano 9 milioni di peli sul tuo viso. Sostituisci le testine e riporta al top le prestazioni del tuo rasoio
TripleTrack
Unità di ricambio
Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.
Le tre testine si flettono in modo indipendente su un'unità di rasatura che oscilla in diverse posizioni. Questa combinazione unica assicura il contatto ottimale con la pelle nelle aree curve per raggiungere anche le aree più difficili del collo.
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
4.7
su 5
7
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
randal
13/10/2013
Italia
ottimo prodotto
il prodotto è ottimo facile utilizzo ,facile pulizia, garanzia di durata e affidabilità unica pecca il prezzo elevato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ10/50 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
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CTV46
01/09/2013
Italia
Prodotto da consigliare
Ho usato rasoi Philips da 50 anni perchè il sistema di taglio mi ha sempre soddisfatto
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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losna
01/09/2013
Italia
ottimo
come la sveglia ogni giorno ogni mattina il tuo amico fedele e inseparabile ovunque veramente una bella invenzione
Sì, consiglio questo prodotto
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