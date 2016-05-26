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Fuori produzione

arcitecRasoio elettrico

RQ1060/20

3.9
| (17) Recensioni

1 premio

Il rasoio n. 1 dal primo produttore al mondo
Per gli uomini che vogliono solo il meglio, il rasoio elettrico Philips arcitec RQ1060 abbina l'azione Flex&Pivot alle testine di rasatura Triple Track, per una rasatura perfetta e accurata anche sul collo.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Rasatura perfetta, anche sul collo

Il rasoio n. 1 dal primo produttore al mondo

  • con display a specchio

Azione Flex & Pivot per seguire tutte le curve

Azione Flex & Pivot per seguire tutte le curve

Le tre testine si flettono in modo indipendente su un'unità di rasatura che oscilla in diverse posizioni. Questa combinazione unica assicura il contatto ottimale con la pelle nelle aree curve per raggiungere anche le aree più difficili del collo.

Testine Triple-Track per il 50% in più di rasatura

Testine Triple-Track per il 50% in più di rasatura

Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

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3.9

su 5

17

Recensioni

2

26/05/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Rasoi philips

Prodotto eccellente purtroppo la serie 9000 costa tanto se no la prenderei subito radersi sotto la doccia deve essere il massimo il mio arcitec ha10 anni nn può farlo cnq ottimo prodotto ricambi solo originali gli altri nn valgono nulla

Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1060/20 Rasoio elettrico

Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1060/20 Rasoio elettrico

30/09/2016

France

France

Compratore verificato

un produit au top

J'utilise ce produit depuis 5 ans et j'en suis très satisfait, je me rase tous les jours avec et je n'ai jamais eu de problème. Pour changer la tête c'est très facile et pas trop honéreux . Il rase super bien si je devais changer je reprendrais un des nouveaux modèles.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1060/19 Electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1060/19 Electric shaver

17/12/2021

Deutschland

Deutschland

Handlich, zuverlässig und gründlich

Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.

Pro

Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur

Contro

Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 