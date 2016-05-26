Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
RQ1060/20
con display a specchio
Le tre testine si flettono in modo indipendente su un'unità di rasatura che oscilla in diverse posizioni. Questa combinazione unica assicura il contatto ottimale con la pelle nelle aree curve per raggiungere anche le aree più difficili del collo.
Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
Riconoscimenti
3.9
su 5
17
Recensioni
Massi77
26/05/2016
Italia
Compratore verificato
Rasoi philips
Prodotto eccellente purtroppo la serie 9000 costa tanto se no la prenderei subito radersi sotto la doccia deve essere il massimo il mio arcitec ha10 anni nn può farlo cnq ottimo prodotto ricambi solo originali gli altri nn valgono nulla
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1060/20 Rasoio elettrico
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1060/20 Rasoio elettrico
leglodes
30/09/2016
France
Compratore verificato
un produit au top
J'utilise ce produit depuis 5 ans et j'en suis très satisfait, je me rase tous les jours avec et je n'ai jamais eu de problème. Pour changer la tête c'est très facile et pas trop honéreux . Il rase super bien si je devais changer je reprendrais un des nouveaux modèles.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1060/19 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1060/19 Electric shaver
Grandpa-BHV
17/12/2021
Deutschland
Handlich, zuverlässig und gründlich
Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.
Pro
Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur
Contro
Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.