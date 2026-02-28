Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Batteria agli ioni di litio ricar.
Pettine di precisione con 14 lunghezze
Utilizzo Wet & Dry
Display digitale LED
Progettato per lo styling del viso e per la cura del corpo, Philips OneBlade rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza. Offre una rasatura semplice e confortevole grazie al rivestimento scorrevole e alle punte arrotondate. Inoltre, grazie alla lama che esegue 200 tagli al secondo, è efficace anche sui peli più lunghi.
Puoi regolare la tua barba ad una lunghezza uniforme con il pettine di precisione incluso. Scegli una delle 14 impostazioni di lunghezza per ottenere lo stile che desideri, da una barba di 1 giorno fino a una barba effetto incolto. Sul corpo, utilizza il pettine ad aggancio dedicato (3 mm) per radere in tutte le direzioni.
Linee precise in pochi secondi grazie alla lama a doppia direzione di taglio, che ti consente di vedere tutti i peli che stai tagliando.
4.3
su 5
1900
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
28/02/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Ottimo questo rasoio ibrido. Perfetto e preciso per ogni tipo di rasatura. Batteria con lunghissima durata.
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Voto83
26/02/2026
Italia
Compratore verificato
Piccolo, leggero, portatile e molto preciso e funzionale. Batteria infinita e ottimo lavoro su tutto il corpo! Rispetto al mio vecchio regolabarba, grande e grosso, temevo di ritrovarmi un giochino fra le mani. e invece mi sbagliavo. ottimo prodotto, veramente!
Pro
Precisione, durata della batteria e dimensioni
Contro
Lame di cambio non proprio economiche. il regola barba è di plastica un pò leggera: speriamo duri!
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6651/30 Face + Body
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6651/30 Face + Body
Antonio77b
22/02/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto ottimo
Ottimo prodotto ottimo taglio, rasatura perfetta, e ottimo taglio
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.