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  • Rade, regola e rifinisce peli di qualsiasi lunghezza senza sforzo
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OneBladeLama di ricambio 360

QP430/50

4.3

| (4444) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto

Rade, regola e rifinisce peli di qualsiasi lunghezza senza sforzo

L'innovativa lama 360 può flettersi in tutte le direzioni per adattarsi alle curve del viso. Il design consente un contatto e un controllo costanti sulla pelle. Radi e rifinisci con facilità le zone più difficili da raggiungere in poche passate ed estremo comfort.

Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Rade, regola e rifinisce peli di qualsiasi lunghezza senza sforzo

  • Rade, regola, rifinisce

  • 3 lame 360

  • Compatibile con tutte le impugnature OneBlade**

  • Durata della lama fino a 4 mesi*

Taglia i peli, non la tua sicurezza

Taglia i peli, non la tua sicurezza

L'esclusiva tecnologia di OneBlade è stata progettata per facilitare la cura della persona. Con la lama a movimento rapido (12.000 x/min) il taglio è rapido ed efficiente, che si tratti di regolare la barba corta, definire i contorni o accorciare i peli più lunghi.

Compatibile con le impugnature OneBlade**

Compatibile con le impugnature OneBlade**

*Per una migliore rasatura, utilizzare con QP2/QP6XXX.

Lame fatte per durare**, facili da cambiare

Lame fatte per durare**, facili da cambiare

Le lame resistenti in acciaio inossidabile di OneBlade sono progettate per un'affilatura che dura nel tempo. Per risultati ottimali, sostituisci la lama ogni 4 mesi**.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.3

su 5

4444

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

23/08/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto molto utile

Trovo che il prodotto sia molto utile quando ci si rade sia il corpo sia il viso in più l' applicazione è molto utile quando si monitora una lama e in più non ci sono mai stati dei lag e da dei consigli utili per radersi il corpo e il viso

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2734/30 Face

Date of Use 2026-05-12

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2734/30 Face

Date of Use 2026-05-12

05/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

grande prodotto

ottimo rasoio,rasatura morbida ed efficace, da verificare il numero di barbe che puo' supportare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face

Date of Use 2026-04-03

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face

Date of Use 2026-04-03

08/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Veramente eccezionale

Molto pratico e funzionale con un unico prodotto si riesce a radersi e anche A regolare la misura della barba.

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face

Date of Use 2025-10-08

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face

Date of Use 2025-10-08

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.

  2. eccetto QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505