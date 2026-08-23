Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Rade, regola e rifinisce peli di qualsiasi lunghezza senza sforzo
L'innovativa lama 360 può flettersi in tutte le direzioni per adattarsi alle curve del viso. Il design consente un contatto e un controllo costanti sulla pelle. Radi e rifinisci con facilità le zone più difficili da raggiungere in poche passate ed estremo comfort.
Rade, regola, rifinisce
3 lame 360
Compatibile con tutte le impugnature OneBlade**
Durata della lama fino a 4 mesi*
L'esclusiva tecnologia di OneBlade è stata progettata per facilitare la cura della persona. Con la lama a movimento rapido (12.000 x/min) il taglio è rapido ed efficiente, che si tratti di regolare la barba corta, definire i contorni o accorciare i peli più lunghi.
*Per una migliore rasatura, utilizzare con QP2/QP6XXX.
Le lame resistenti in acciaio inossidabile di OneBlade sono progettate per un'affilatura che dura nel tempo. Per risultati ottimali, sostituisci la lama ogni 4 mesi**.
4.3
su 5
4444
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Filippo benato
23/08/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto molto utile
Trovo che il prodotto sia molto utile quando ci si rade sia il corpo sia il viso in più l' applicazione è molto utile quando si monitora una lama e in più non ci sono mai stati dei lag e da dei consigli utili per radersi il corpo e il viso
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2734/30 Face
Date of Use 2026-05-12
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2734/30 Face
Date of Use 2026-05-12
tex11
05/05/2026
Italia
Compratore verificato
grande prodotto
ottimo rasoio,rasatura morbida ed efficace, da verificare il numero di barbe che puo' supportare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face
Date of Use 2026-04-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face
Date of Use 2026-04-03
Sargi
08/02/2026
Italia
Compratore verificato
Veramente eccezionale
Molto pratico e funzionale con un unico prodotto si riesce a radersi e anche A regolare la misura della barba.
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face
Date of Use 2025-10-08
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face
Date of Use 2025-10-08
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.
eccetto QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505