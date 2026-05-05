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  • Rade, regola e rifinisce peli di qualsiasi lunghezza senza sforzo
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OneBladeLama di ricambio 360

QP410/50

4.3
| (4425) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto
Rade, regola e rifinisce peli di qualsiasi lunghezza senza sforzo
L'innovativa lama 360 può flettersi in tutte le direzioni per adattarsi alle curve del viso. Il design consente un contatto e un controllo costanti sulla pelle. Radi e rifinisci con facilità le zone più difficili da raggiungere in poche passate ed estremo comfort.
Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Rade, regola e rifinisce peli di qualsiasi lunghezza senza sforzo

  • Rade, regola, rifinisce

  • 1 lama 360

  • Confezione riciclabile in carta**

  • Durata della lama fino a 4 mesi*

Esclusiva tecnologia OneBlade

Esclusiva tecnologia OneBlade

Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario rifinitore ibrido per la definizione, la rasatura e la creazione di linee pulite con peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi, in grado di tagliare peli di qualsiasi lunghezza.

Compatibile con tutte le impugnature OneBlade

Compatibile con tutte le impugnature OneBlade

Compatibile con tutti i prodotti OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).

Lama che non si smussa facilmente

Lama che non si smussa facilmente

Lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo* per mantenere una sensazione di freschezza. Quando l'indicatore di sostituzione (icona di espulsione) viene visualizzato sulla lama, le prestazioni della lama potrebbero non essere più ottimali. È il momento di cambiare la lama per una migliore rasatura.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

4425

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

05/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

grande prodotto

ottimo rasoio,rasatura morbida ed efficace, da verificare il numero di barbe che puo' supportare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face

Date of Use 2026-04-03

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face

Date of Use 2026-04-03

08/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Veramente eccezionale

Molto pratico e funzionale con un unico prodotto si riesce a radersi e anche A regolare la misura della barba.

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face

03/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Perfetto

Direi quasi perfetto mi trovo veramente bene ottima rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.

  2. Ove è possibile riciclare