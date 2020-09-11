Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
QP210/50
QP6542/19
QP6506/15
QP6552/15
QP6552/30
QP6652/30
QP6652/35
QP6507/23
QP6542/15
QP6652/61
QP6552/30R1
1 lama di ricambio
Compatibile con i manici OneBlade (Pro)
Durata fino a 4 mesi*
Confezione da 1 pezzo
Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario rifinitore ibrido per la definizione, la rasatura e la creazione di linee pulite con peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi, in grado di tagliare peli di qualsiasi lunghezza.
Compatibile con OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo* per mantenere una sensazione di freschezza. Quando l'indicatore di sostituzione (icona di espulsione) viene visualizzato sulla lama, le prestazioni della lama potrebbero non essere più ottimali. È il momento di cambiare la lama per una migliore rasatura.
3.8
su 5
135
Recensioni
Francy 75
11/09/2020
Italia
Prodotto Eccellente
Prodotto di ottima professionalità leggero sulla pelle e preciso in ogni punto. Ottimo per le rifiniture più piccole e millimetriche. Nel complesso un prodotto innovativo da consigliare a tutti
Pro
Ottimo in tutto, leggero sulla pelle non ti crea le "bollicine del giorno dopo" sulla pelle del viso dopo la rasatura.
Contro
Nessun contro ottimo prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP210/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP210/50 Lama di ricambio
Chatura
09/04/2020
Italia
Perfetta
Eccezionale Perfetta Qualità prezzo un po alta Durezza Maneggevole Precisione 10/10
Pro
Precisione 10/10
Contro
Prezzo un po alta
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP210/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP210/50 Lama di ricambio
Coro70
02/04/2020
Italia
Caratteristiche eccellenti
Ho usato il prodotto,dal mio punto di vista e qualcosa di eccezionale.Se cercate un prodotto affidabile questo è quello giusto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP210/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP210/50 Lama di ricambio
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.