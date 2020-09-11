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  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
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Fuori produzione

OneBladeLama di ricambio

QP210/50

3.8
| (135) Recensioni
Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
Il doppio sistema di protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice sulla pelle. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama che si muove rapidamente, in grado di tagliare i peli di qualsiasi lunghezza.
Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

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OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body ricondizionato

QP6552/30R1

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza

  • 1 lama di ricambio

  • Compatibile con i manici OneBlade (Pro)

  • Durata fino a 4 mesi*

  • Confezione da 1 pezzo

Esclusiva tecnologia OneBlade

Esclusiva tecnologia OneBlade

Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario rifinitore ibrido per la definizione, la rasatura e la creazione di linee pulite con peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi, in grado di tagliare peli di qualsiasi lunghezza.

Adatto a tutte le impugnature OneBlade

Adatto a tutte le impugnature OneBlade

Compatibile con OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Lama che non si smussa facilmente

Lama che non si smussa facilmente

Lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo* per mantenere una sensazione di freschezza. Quando l'indicatore di sostituzione (icona di espulsione) viene visualizzato sulla lama, le prestazioni della lama potrebbero non essere più ottimali. È il momento di cambiare la lama per una migliore rasatura.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

135

Recensioni

11/09/2020

Italia

Italia

Prodotto Eccellente

Prodotto di ottima professionalità leggero sulla pelle e preciso in ogni punto. Ottimo per le rifiniture più piccole e millimetriche. Nel complesso un prodotto innovativo da consigliare a tutti

Pro

Ottimo in tutto, leggero sulla pelle non ti crea le "bollicine del giorno dopo" sulla pelle del viso dopo la rasatura.

Contro

Nessun contro ottimo prodotto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP210/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP210/50 Lama di ricambio

09/04/2020

Italia

Italia

Perfetta

Eccezionale Perfetta Qualità prezzo un po alta Durezza Maneggevole Precisione 10/10

Pro

Precisione 10/10

Contro

Prezzo un po alta

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP210/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

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02/04/2020

Italia

Italia

Caratteristiche eccellenti

Ho usato il prodotto,dal mio punto di vista e qualcosa di eccezionale.Se cercate un prodotto affidabile questo è quello giusto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP210/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.