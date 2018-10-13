Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 accessori e 1 pettine
cordless, completamente lavabile
lame delicate sulla pelle
60 min. utilizzo cordless/10 h ricarica
Usa il rifinitore largo senza pettine per ottenere uno stile dalle linee precise e rifinite lungo i bordi della barba.
Regola la barba esattamente alla lunghezza desiderata scegliendo l'impostazione che fa per te. Il pettine per barba e barba corta offre 18 impostazioni di lunghezza da 1 mm a 18 mm, con 1 mm di precisione tra un'impostazione e l'altra.
Rimuovi in modo semplice e pratico i peli superflui di naso e orecchie.
3.9
su 5
77
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
Beard
13/10/2018
Italia
Un regolabarba consigliatissimo
Ho comprato il regola barba elettrico Multigroom quattro anni fa e mi sono trovato benissimo rispetto quello che avevo prima. Ha una lunghezza di taglio molto variabile e consente di tenere la barba sempre in ordine. Usato anche quando ho tenuto la barba di 5, 6 cm e, anche se non aveva la lunghezza desiderata, questo prodotto si è rivelato utile.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1
andrear75
01/08/2016
Italia
Buon prodotto
lo raccomanderei a un mio amico, facile da usare e ottimo x la rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1
jazmin
10/07/2016
Italia
Compratore verificato
ottimo
è un prodotto valido, che uso tutti i giorni che ho raccomandato e che raccomanderò anche in futuro. D'altra parte è una vita che uso prodotti Philips
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1