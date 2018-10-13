ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Rifinitore per barba e dettagli all-in-one
  • Rifinitore per barba e dettagli all-in-one
  • Rifinitore per barba e dettagli all-in-one
  • Rifinitore per barba e dettagli all-in-one
  • Rifinitore per barba e dettagli all-in-one
  • Rifinitore per barba e dettagli all-in-one

Fuori produzione

Multigroom series 3000Kit multifunzione impermeabile VISO

QG3320/15

3.9
| (77) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Rifinitore per barba e dettagli all-in-one
Prova diversi stili di barba, baffi e basette con il rifinitore all-in-one. I 3 accessori ti offrono la possibilità di provare facilmente molti look diversi.
Vedi tutti i vantaggi

Rifinitore 3 in 1 impermeabile per la massima versatilità

Rifinitore per barba e dettagli all-in-one

  • 2 accessori e 1 pettine

  • cordless, completamente lavabile

  • lame delicate sulla pelle

  • 60 min. utilizzo cordless/10 h ricarica

Rifinisci guance, collo e basette per completare il tuo look

Usa il rifinitore largo senza pettine per ottenere uno stile dalle linee precise e rifinite lungo i bordi della barba.

18 lunghezze regolabili (1-18 mm) per una barba o barba corta uniforme

Regola la barba esattamente alla lunghezza desiderata scegliendo l'impostazione che fa per te. Il pettine per barba e barba corta offre 18 impostazioni di lunghezza da 1 mm a 18 mm, con 1 mm di precisione tra un'impostazione e l'altra.

Rimuovi delicatamente i peli superflui di naso e orecchie

Rimuovi in modo semplice e pratico i peli superflui di naso e orecchie.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.9

su 5

77

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

13/10/2018

Italia

Italia

Un regolabarba consigliatissimo

Ho comprato il regola barba elettrico Multigroom quattro anni fa e mi sono trovato benissimo rispetto quello che avevo prima. Ha una lunghezza di taglio molto variabile e consente di tenere la barba sempre in ordine. Usato anche quando ho tenuto la barba di 5, 6 cm e, anche se non aveva la lunghezza desiderata, questo prodotto si è rivelato utile.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

01/08/2016

Italia

Italia

Buon prodotto

lo raccomanderei a un mio amico, facile da usare e ottimo x la rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

10/07/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo

è un prodotto valido, che uso tutti i giorni che ho raccomandato e che raccomanderò anche in futuro. D'altra parte è una vita che uso prodotti Philips

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee