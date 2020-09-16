Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Iscriviti ora
Ottieni l'accesso in anticipo alle nostre promo del Black Friday
11
g
Giorni
21
o
Ore
58
m
Minuti
44
s
Secondi
Fuori produzione
Precisione professionale
Questo regolacapelli Philips è progettato per la massima precisione, con un display digitale e il più alto numero di impostazioni di lunghezza sul mercato. Una ricarica rapida fornisce fino a un massimo di 60 minuti di utilizzo senza filo. Per il tuo stile perfetto, ogni volta.
Lame al titanio
41 impostazioni di lunghezza
60min di uso senza filo/1h di ricarica
Pettine, forbici e custodia
Lame avanzate al titanio per una lunga durata e prestazioni di taglio superiori
Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare a lungo. Inoltre, sono accompagnati da una garanzia internazionale di 2 anni, possono essere alimentati con qualsiasi tensione e non devono essere lubrificati.
Basta passare le testine aperte sotto l'acqua corrente e sciacquarle.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Vai a Ricambi e accessori
4.3
su 5
122
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
alpacigno
16/09/2020
Italia
Un prodotto semplice ed efficace
Personalmente l'ho utilizzato poche volte dal suo acquisto, mi viene più comodo fare un taglio veloce e poi perfezionarlo senza l'utilizzo degli adattatori. Il prodotto in questione si utilizza sia a corrente elettrica che a batteria. E' una funzione molto interessante, neanche menzionata da altri utenti: se si ha l'esigenza di un taglio veloce, basta utilizzare il prodotto senza il filo (quindi a batteria, purchè ovviamente carica), mentre se si vuole più potenza e si ha più tempo, basta utilizzarlo tramite la il cavo (presa di corrente). L'ergonomia è eccellente, un "design" particolare che rende naturale le varie fasi, anche quelle in cui serve più precisione. Ci sono delle gomme antiscivolo posizionate in punti ottimali sul corpo del regolacapelli. Il taglio si può regolare tramite un cursore "su-giù" con vari livelli, e si possono utilizzare degli adattatori inclusi a corredo. La testina si può togliere, è lavabile, ma il corpo non è a prova d'acqua, quindi attenzione anche alla pulizia periodica.
Pro
Ergonomicità, silenziosità, possibilità di utilizzo a batteria o a corrente, taglio preciso
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli
Data di utilizzo 2020-05-16
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli
Data di utilizzo 2020-05-16
everest67
18/03/2019
Italia
Ottimo prodotto
Di facile impiego, molto preciso nel taglio , leggero e molto silenzioso. Solo l'impugnatura è un po' troppo modellata . Ad ogni modo consigliatissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile
gambalunga
05/04/2018
Italia
ottimo
Il taglio è efficace, regolare, non tira i capelli. Il pettine è abbastanza flessibile e non lascia scalinature a lavoro finito
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile