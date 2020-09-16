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Fuori produzione

Hairclipper series 7000Regolacapelli

QC5390/80

4.3

| (122) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

Precisione professionale

Questo regolacapelli Philips è progettato per la massima precisione, con un display digitale e il più alto numero di impostazioni di lunghezza sul mercato. Una ricarica rapida fornisce fino a un massimo di 60 minuti di utilizzo senza filo. Per il tuo stile perfetto, ogni volta.

Vedi tutti i vantaggi

Precisione professionale

  • Lame al titanio

  • 41 impostazioni di lunghezza

  • 60min di uso senza filo/1h di ricarica

  • Pettine, forbici e custodia

Prestazioni di taglio superiori grazie alle lame al titanio

Prestazioni di taglio superiori grazie alle lame al titanio

Lame avanzate al titanio per una lunga durata e prestazioni di taglio superiori

Garanzia di 2 anni, tensione universale, non necessita di lubrificazione

Garanzia di 2 anni, tensione universale, non necessita di lubrificazione

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare a lungo. Inoltre, sono accompagnati da una garanzia internazionale di 2 anni, possono essere alimentati con qualsiasi tensione e non devono essere lubrificati.

Elemento di taglio apribile a scatto per una semplice pulizia sotto l'acqua corrente

Elemento di taglio apribile a scatto per una semplice pulizia sotto l'acqua corrente

Basta passare le testine aperte sotto l'acqua corrente e sciacquarle.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.3

su 5

122

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

16/09/2020

Italia

Italia

Un prodotto semplice ed efficace

Personalmente l'ho utilizzato poche volte dal suo acquisto, mi viene più comodo fare un taglio veloce e poi perfezionarlo senza l'utilizzo degli adattatori. Il prodotto in questione si utilizza sia a corrente elettrica che a batteria. E' una funzione molto interessante, neanche menzionata da altri utenti: se si ha l'esigenza di un taglio veloce, basta utilizzare il prodotto senza il filo (quindi a batteria, purchè ovviamente carica), mentre se si vuole più potenza e si ha più tempo, basta utilizzarlo tramite la il cavo (presa di corrente). L'ergonomia è eccellente, un "design" particolare che rende naturale le varie fasi, anche quelle in cui serve più precisione. Ci sono delle gomme antiscivolo posizionate in punti ottimali sul corpo del regolacapelli. Il taglio si può regolare tramite un cursore "su-giù" con vari livelli, e si possono utilizzare degli adattatori inclusi a corredo. La testina si può togliere, è lavabile, ma il corpo non è a prova d'acqua, quindi attenzione anche alla pulizia periodica.

Pro

Ergonomicità, silenziosità, possibilità di utilizzo a batteria o a corrente, taglio preciso

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli

Data di utilizzo 2020-05-16

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli

Data di utilizzo 2020-05-16

18/03/2019

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Di facile impiego, molto preciso nel taglio , leggero e molto silenzioso. Solo l'impugnatura è un po' troppo modellata . Ad ogni modo consigliatissimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile

05/04/2018

Italia

Italia

ottimo

Il taglio è efficace, regolare, non tira i capelli. Il pettine è abbastanza flessibile e non lascia scalinature a lavoro finito

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile

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