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  • Per tagliarsi i capelli da soli
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Fuori produzione

Regolacapelli fai da te

QC5170/00

4.2
| (90) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Per tagliarsi i capelli da soli
Il primo regolacapelli ideato appositamente per tagliarsi i capelli da soli. Grazie al pettine girevole fino a 180° e al design ergonomico, è possibile raggiungere facilmente i punti più difficili. Tagliarsi i capelli da soli non è mai stato così facile!
Vedi tutti i vantaggi

Per raggiungere anche i punti più difficili

Per tagliarsi i capelli da soli

  • Blocco di taglio rotante a 180°

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Il pettine segue il contorno e si adatta alle curve della testa garantendo risultati rapidi e perfetti.

Impugnatura ergonomica per un perfetto controllo

Impugnatura ergonomica per un perfetto controllo

Il prodotto ha un'impugnatura ergonomica che ti offre controllo totale, facile da usare

Batteria potente per tagliare facilmente tutti i tipi di capelli

Batteria potente per tagliare facilmente tutti i tipi di capelli

La potente batteria offre prestazioni superiori per tagliare anche i capelli più spessi

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4.2

su 5

90

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

16/10/2016

Italia

Italia

semplicemente ottimo

[Employee of philipsglobal] Lo uso dal 2006 ricevuto in regalo e solo ora dopo 10 anni di frequente utilizzo mi vedo costretto a metterlo in pensione ...ho rotto entrambi i pettini e no riesco a trovare i ricambi...taglio preciso, durata batteria, facilita di utilizzo e la facile manutenzione ne fanno davvero un ottimo apparecchio...ho gia ordinato il modello nuovo naturalmente philips con stesse caratteristiche il 5580 sperando di restare soddisfatto come con questo...

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Questa revisione è stata effettuata per QC5170/02 Regolacapelli fai da te

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28/02/2015

Italia

Italia

Ottimo prodotto

L'ho usata dal 2007 è solo adesso posso dire che esta finendo il suo ciclo.... É rotto un pettine e mi so reso conto de la utilità del prodotto.....spero di trovare pezzi di ricambi.... Altrimenti mi metto a piangere

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06/09/2012

Italia

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Veramente un ottimo prodotto

Il tagliacapelli in questione mi è stato regalato nel novembre 2008 , quindi credo di essere uno dei primi clienti ad averlo usato , da subito ho apprezzato la sua facilità di impiego e finalmente potevo tagliarmi i capelli da solo senza dover fare acrobazie , visto che la sua testina rotante è veramente utilissima , dopo ben quasi 4 anni non ho mai fatto nessuna manutenzione e i componenti sono talmente robusti che in tutto questo tempo sono rimasti praticamente inalterati , non ho mai avuto ne rotture ne guasti di nessun genere taglia bene come la prima volta ,bisogna aver cura solo di lavare per bene lame e rasoio , lo smontaggio delle lame e degli accessori e facile ed intuitivo e non c è rischio di rompere niente ed è anche leggerissimo , quindi consigliatissimo a tutti , se devo trovargli una pecca dico che la batteria ci mette molto per caricarsi e che non dura tantissimo e che usandolo senza caricabatteria perde di forza nel taglio dopo pochi minuti .

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