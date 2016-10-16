Il tagliacapelli in questione mi è stato regalato nel novembre 2008 , quindi credo di essere uno dei primi clienti ad averlo usato , da subito ho apprezzato la sua facilità di impiego e finalmente potevo tagliarmi i capelli da solo senza dover fare acrobazie , visto che la sua testina rotante è veramente utilissima , dopo ben quasi 4 anni non ho mai fatto nessuna manutenzione e i componenti sono talmente robusti che in tutto questo tempo sono rimasti praticamente inalterati , non ho mai avuto ne rotture ne guasti di nessun genere taglia bene come la prima volta ,bisogna aver cura solo di lavare per bene lame e rasoio , lo smontaggio delle lame e degli accessori e facile ed intuitivo e non c è rischio di rompere niente ed è anche leggerissimo , quindi consigliatissimo a tutti , se devo trovargli una pecca dico che la batteria ci mette molto per caricarsi e che non dura tantissimo e che usandolo senza caricabatteria perde di forza nel taglio dopo pochi minuti .