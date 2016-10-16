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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Blocco di taglio rotante a 180°
Il pettine segue il contorno e si adatta alle curve della testa garantendo risultati rapidi e perfetti.
Il prodotto ha un'impugnatura ergonomica che ti offre controllo totale, facile da usare
La potente batteria offre prestazioni superiori per tagliare anche i capelli più spessi
4.2
su 5
90
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
turoldo
16/10/2016
Italia
semplicemente ottimo
[Employee of philipsglobal] Lo uso dal 2006 ricevuto in regalo e solo ora dopo 10 anni di frequente utilizzo mi vedo costretto a metterlo in pensione ...ho rotto entrambi i pettini e no riesco a trovare i ricambi...taglio preciso, durata batteria, facilita di utilizzo e la facile manutenzione ne fanno davvero un ottimo apparecchio...ho gia ordinato il modello nuovo naturalmente philips con stesse caratteristiche il 5580 sperando di restare soddisfatto come con questo...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QC5170/02 Regolacapelli fai da te
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Bart1976
28/02/2015
Italia
Ottimo prodotto
L'ho usata dal 2007 è solo adesso posso dire che esta finendo il suo ciclo.... É rotto un pettine e mi so reso conto de la utilità del prodotto.....spero di trovare pezzi di ricambi.... Altrimenti mi metto a piangere
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Giovanni74
06/09/2012
Italia
Veramente un ottimo prodotto
Il tagliacapelli in questione mi è stato regalato nel novembre 2008 , quindi credo di essere uno dei primi clienti ad averlo usato , da subito ho apprezzato la sua facilità di impiego e finalmente potevo tagliarmi i capelli da solo senza dover fare acrobazie , visto che la sua testina rotante è veramente utilissima , dopo ben quasi 4 anni non ho mai fatto nessuna manutenzione e i componenti sono talmente robusti che in tutto questo tempo sono rimasti praticamente inalterati , non ho mai avuto ne rotture ne guasti di nessun genere taglia bene come la prima volta ,bisogna aver cura solo di lavare per bene lame e rasoio , lo smontaggio delle lame e degli accessori e facile ed intuitivo e non c è rischio di rompere niente ed è anche leggerissimo , quindi consigliatissimo a tutti , se devo trovargli una pecca dico che la batteria ci mette molto per caricarsi e che non dura tantissimo e che usandolo senza caricabatteria perde di forza nel taglio dopo pochi minuti .
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