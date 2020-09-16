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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Lame in acciaio inossidabile
11 impostazioni di lunghezza
60min di uso senza filo/8h di ricarica
Taglia i capelli alla lunghezza che desideri. Basta selezionare una delle 11 impostazioni di lunghezza tra 3 mm e 21 mm con incrementi di 2 mm o rimuovere il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.
I regolacapelli Philips sono ideali per la famiglia e offrono tutte le prestazioni in modo semplice. Il motore silenzioso è progettato per prestazioni potenti con il minimo della vibrazione, in modo da eseguire tagli con la massima tranquillità.
Le lame e i pettini di questo regolacapelli hanno punte arrotondate per eseguire tagli in modo sicuro e uniforme.
Riconoscimenti
4.2
su 5
703
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
alpacigno
16/09/2020
Italia
Un prodotto semplice ed efficace
Personalmente l'ho utilizzato poche volte dal suo acquisto, mi viene più comodo fare un taglio veloce e poi perfezionarlo senza l'utilizzo degli adattatori. Il prodotto in questione si utilizza sia a corrente elettrica che a batteria. E' una funzione molto interessante, neanche menzionata da altri utenti: se si ha l'esigenza di un taglio veloce, basta utilizzare il prodotto senza il filo (quindi a batteria, purchè ovviamente carica), mentre se si vuole più potenza e si ha più tempo, basta utilizzarlo tramite la il cavo (presa di corrente). L'ergonomia è eccellente, un "design" particolare che rende naturale le varie fasi, anche quelle in cui serve più precisione. Ci sono delle gomme antiscivolo posizionate in punti ottimali sul corpo del regolacapelli. Il taglio si può regolare tramite un cursore "su-giù" con vari livelli, e si possono utilizzare degli adattatori inclusi a corredo. La testina si può togliere, è lavabile, ma il corpo non è a prova d'acqua, quindi attenzione anche alla pulizia periodica.
Pro
Ergonomicità, silenziosità, possibilità di utilizzo a batteria o a corrente, taglio preciso
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli
everest67
18/03/2019
Italia
Ottimo prodotto
Di facile impiego, molto preciso nel taglio , leggero e molto silenzioso. Solo l'impugnatura è un po' troppo modellata . Ad ogni modo consigliatissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile
gambalunga
05/04/2018
Italia
ottimo
Il taglio è efficace, regolare, non tira i capelli. Il pettine è abbastanza flessibile e non lascia scalinature a lavoro finito
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile