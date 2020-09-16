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Fuori produzione

Regolacapelli per la famiglia

QC5130/15

4.2
| (703) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Taglia i capelli della tua famiglia
Tagliare i capelli di tutti in famiglia non è mai stato così semplice. Questo regolacapelli è dotato di un motore potente e davvero silenzioso, un design ergonomico, lame delicate sulla pelle e pettini, e la grande comodità data dal funzionamento cordless.
Vedi tutti i vantaggi

con il nostro regolacapelli più silenzioso per adulti e bambini

Taglia i capelli della tua famiglia

  • Lame in acciaio inossidabile

  • 11 impostazioni di lunghezza

  • 60min di uso senza filo/8h di ricarica

Regolabile su diverse impostazioni di lunghezza

Regolabile su diverse impostazioni di lunghezza

Taglia i capelli alla lunghezza che desideri. Basta selezionare una delle 11 impostazioni di lunghezza tra 3 mm e 21 mm con incrementi di 2 mm o rimuovere il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Ottime prestazioni, massima silenziosità

Ottime prestazioni, massima silenziosità

I regolacapelli Philips sono ideali per la famiglia e offrono tutte le prestazioni in modo semplice. Il motore silenzioso è progettato per prestazioni potenti con il minimo della vibrazione, in modo da eseguire tagli con la massima tranquillità.

Pettini arrotondati per evitare strappi e irritazioni

Pettini arrotondati per evitare strappi e irritazioni

Le lame e i pettini di questo regolacapelli hanno punte arrotondate per eseguire tagli in modo sicuro e uniforme.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

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4.2

su 5

703

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

16/09/2020

Italia

Italia

Un prodotto semplice ed efficace

Personalmente l'ho utilizzato poche volte dal suo acquisto, mi viene più comodo fare un taglio veloce e poi perfezionarlo senza l'utilizzo degli adattatori. Il prodotto in questione si utilizza sia a corrente elettrica che a batteria. E' una funzione molto interessante, neanche menzionata da altri utenti: se si ha l'esigenza di un taglio veloce, basta utilizzare il prodotto senza il filo (quindi a batteria, purchè ovviamente carica), mentre se si vuole più potenza e si ha più tempo, basta utilizzarlo tramite la il cavo (presa di corrente). L'ergonomia è eccellente, un "design" particolare che rende naturale le varie fasi, anche quelle in cui serve più precisione. Ci sono delle gomme antiscivolo posizionate in punti ottimali sul corpo del regolacapelli. Il taglio si può regolare tramite un cursore "su-giù" con vari livelli, e si possono utilizzare degli adattatori inclusi a corredo. La testina si può togliere, è lavabile, ma il corpo non è a prova d'acqua, quindi attenzione anche alla pulizia periodica.

Pro

Ergonomicità, silenziosità, possibilità di utilizzo a batteria o a corrente, taglio preciso

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 QC5125/15 Regolacapelli

18/03/2019

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Di facile impiego, molto preciso nel taglio , leggero e molto silenzioso. Solo l'impugnatura è un po' troppo modellata . Ad ogni modo consigliatissimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile

05/04/2018

Italia

Italia

ottimo

Il taglio è efficace, regolare, non tira i capelli. Il pettine è abbastanza flessibile e non lascia scalinature a lavoro finito

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair clipper QC5115/15 Regolacapelli lavabile

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