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PowerTouch Rasoio elettrico per pelle asciutta
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È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
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