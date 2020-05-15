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Fuori produzione
Lame DualPrecision
Testine flessibili
Le testine DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti.
Si adatta automaticamente alla forma del viso e del collo per una rasatura più accurata.
Una batteria potente e duratura agli ioni di litio e a risparmio energetico ti offre ancora più rasature per ogni ricarica. Una ricarica di un'ora offre oltre 50 minuti di autonomia, ovvero circa 17 rasature. Caricala per 3 minuti e avrai energia sufficiente per una rasatura.
4.2
su 5
75
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Ciccet
15/05/2020
Italia
TOP
IL PRODOTTO PER ME E' IL TOP. RASATURA LINEARE, NESSUNA IRRITAZIONE, PULIZIA SEMPLICE
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco
ciccio 22
12/05/2020
Italia
Compratore verificato
Prodotto in linea con le mie aspettative!
Utile, pratico e silenzioso. Ottimo da portare in viaggio
Pro
prodotto ottimo
Contro
nessuna
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver
Nfgamb
26/01/2020
Italia
Compratore verificato
Veramente ottimo
Contentissimo , buone lame e ha una grande batteria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT860/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco