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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico per rasatura a secco

PT715/16

4.1
| (1249) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
ComfortCut
Questo rasoio elettrico Philips PowerTouch aggiunge una sferzata di energia al tuo risveglio. Grazie a una maggiore durata, alle parti completamente lavabili e all'efficace tecnologia Super Lift&Cut, PowerTouch rende le tue operazioni mattutine più rapide che mai.
Vedi tutti i vantaggi

Rasatura veloce e confortevole

ComfortCut

  • Testine flessibili Lift & Cut

  • Con filo

Funzionamento a corrente per un'alimentazione costante

Funzionamento a corrente per un'alimentazione costante

Funzionamento a corrente per una rasatura affidabile su cui poter sempre contare

Sistema Super Lift&Cut per una rasatura precisa e confortevole

Sistema Super Lift&Cut per una rasatura precisa e confortevole

Il sistema a due lame integrato nel nostro rasoio elettrico solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e profonda sotto il livello della pelle

Il sistema Dynamic per il contorno del viso segue con precisione le linee di viso e collo

Il sistema Dynamic per il contorno del viso segue con precisione le linee di viso e collo

Il rasoio si adatta automaticamente alla forma del viso e del collo per una rasatura più accurata

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

1249

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

21/02/2022

Italia

Italia

Ottimo rasoio

Ricaricabile, silenzioso, applicare pressione sul viso, non fa male

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

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25/02/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto base ma funzionale

Apparecchio molto semplice, ottime prestazioni per quanto mi riguarda. Ho sempre avuto rasoi Philips e mi sono sempre trovato bene.

Pro

Semplicità di utilizzo e pulizia

Contro

Assenza di contenitore per riporlo dopo l'uso

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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17/12/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

E VERAMENTE UN OTTIMO RASOIO

E' MOLTO PRATICO DA USARE E TAGLIA ANCHE NELLE PARTI PIÙ' DIFFICILE INOLTRE IL FATTO DEL POTER LAVARE CON ACQUA LE TESTINE E' DI UNA COMODITÀ' E IGENEITA' ECCEZIONALE. SE POI LO SI TIENE CON L'APPOSITO SPRAY DETERGENTE GARAMTISCE UNA RASATURA PERFETTA. MOLTO BUONO

Pro

TUTTO

Contro

NULLA

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3520/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

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