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Garanzia di 2 anni
PSG7300/20
Vapore automatico con sensore di rilevamento del movimento
Stiratura a vapore in verticale per tende e capi appesi
OptimalTEMP: zero bruciature su qualsiasi capo
Fino a 170 g/min di vapore e getto di vapore da 650 g
1 ora di stiratura con un capiente serbatoio dell'acqua da 1,5L
La tecnologia con sensore di movimento riconosce quando il ferro si sposta sui capi e rilascia automaticamente un getto di vapore potente. Rilassati e goditi una stiratura facile e veloce, mentre il ferro eroga il vapore al posto tuo.
Motore a vapore TurboPower per un'esperienza di stiratura migliorata con un getto di vapore più potente, senza interruzioni. Il motore TurboPower previene le macchie di umidità sui capi durante la stiratura* e riduce i tempi di attesa dell'asciugatura, per indumenti subito pronti all'uso.
SteamGlide Elite è la nostra tecnologia più recente e avanzata per prestazioni di scorrevolezza ottimali e un'eccellente resistenza ai graffi. L'esclusivo strato in nanotitanio garantisce la massima scorrevolezza su tutti i capi per risultati estremamente rapidi.
Recensioni
rispetto al modello PSG8000S
rispetto alla modalità MAX
Testato da un istituto esterno per batteri del tipo Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 su un tempo di stiratura a vapore di 1 minuto