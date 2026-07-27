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Garanzia di 2 anni
PSG3001/30
Pressione fino a 6 bar
Colpo di vapore continuo a 140 g/min
Colpo di vapore da 350 g
Ti consente di stirare con rapidità ed efficacia e di finire prima.
La speciale piastra in ceramica scorre facilmente su qualsiasi tessuto. Inoltre, è antiaderente, antigraffio e facile da pulire.
Il vapore potente e continuo consente di eliminare facilmente tutte le pieghe su tutti i tessuti.
Riconoscimenti
Recensioni
rispetto al ferro da stiro a vapore EasySpeed GC1742
Risparmio di acqua ed elettricità del 30% in modalità Eco