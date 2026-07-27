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  • Fino al 25% di tempo in meno per la stiratura*
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Serie 3000Generatore di vapore

PSG3000/20

1 premio

Fino al 25% di tempo in meno per la stiratura*
Meno tempo da dedicare alla stiratura, più tempo per indossare i capi e godersi il ferro generatore di vapore Serie 3000.
Vedi tutti i vantaggi

Fino al 25% di tempo in meno per la stiratura*

  • Fino a 6 bar di pressione della pompa

  • Vapore costante a 120 g/min

  • Colpo di vapore da 350 g

Stiratura rapida con colpo di vapore da 350 g

Stiratura rapida con colpo di vapore da 350 g

Ti consente di stirare con rapidità ed efficacia e di finire prima.

Piastra in ceramica resistente e scorrevole

Piastra in ceramica resistente e scorrevole

La speciale piastra in ceramica scorre facilmente su qualsiasi tessuto. Inoltre, è antiaderente, antigraffio e facile da pulire.

Rapida rimozione delle pieghe grazie al vapore continuo fino a 120 g/min

Rapida rimozione delle pieghe grazie al vapore continuo fino a 120 g/min

Il vapore potente e continuo consente di eliminare facilmente tutte le pieghe su tutti i tessuti.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  1. rispetto al ferro da stiro a vapore EasySpeed GC1742

  2. Risparmio di acqua ed elettricità del 30% in modalità Eco