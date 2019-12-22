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Fuori produzione

6000 seriesCuffie in ear con microfono

PRO6105BK/00

4
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Nitidezza assoluta
Quando tutto ciò di cui hai bisogno è audio nitido. Dalle playlist ai podcast fino alle chiamate, queste cuffie auricolari cablate sono perfette allo scopo. Sono anche compatibili con l'audio ad alta risoluzione: se ascolti il tuo servizio di streaming ad alta risoluzione preferito, sentirai di più.
Vedi tutti i vantaggi

Nitidezza assoluta

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Microfono integrato

  • Nero

  • In ear

Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido

Rispondi alle chiamate e metti in pausa la tua playlist senza toccare lo smartphone. Il microfono integrato con cancellazione dell'eco garantisce un audio nitido durante le conversazioni. Quando ascolti musica e podcast, i driver acustici al neodimio perfettamente sincronizzati offrono un audio nitido e ricco di dettagli.

Audio ad alta risoluzione. Senti di più

Ti piace il tuo servizio di streaming ad alta risoluzione? Utilizza queste cuffie con audio ad alta risoluzione per sentire di più. In grado di riprodurre le alte frequenze fino a 40 kHz, offrono un audio più ricco di dettagli quando ti sposti.

3 cuscinetti per auricolari in gomma intercambiabili. Per la massima comodità

Grazie al tubo acustico ovale e ai cuscinetti per auricolari in gomma intercambiabili disponibili in tre misure, potrai contare su un isolamento perfetto. Ascolta ciò che vuoi per tutto il giorno nel massimo comfort e scopri l'eccellente tecnologia di isolamento passivo del rumore.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

22/12/2019

France

France

Pas mal

Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.

Pro

Aigu, clarté

Contro

Basse

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

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