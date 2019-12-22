Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Microfono integrato
Nero
In ear
Rispondi alle chiamate e metti in pausa la tua playlist senza toccare lo smartphone. Il microfono integrato con cancellazione dell'eco garantisce un audio nitido durante le conversazioni. Quando ascolti musica e podcast, i driver acustici al neodimio perfettamente sincronizzati offrono un audio nitido e ricco di dettagli.
Ti piace il tuo servizio di streaming ad alta risoluzione? Utilizza queste cuffie con audio ad alta risoluzione per sentire di più. In grado di riprodurre le alte frequenze fino a 40 kHz, offrono un audio più ricco di dettagli quando ti sposti.
Grazie al tubo acustico ovale e ai cuscinetti per auricolari in gomma intercambiabili disponibili in tre misure, potrai contare su un isolamento perfetto. Ascolta ciò che vuoi per tutto il giorno nel massimo comfort e scopri l'eccellente tecnologia di isolamento passivo del rumore.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Miko957
22/12/2019
France
Pas mal
Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.
Pro
Aigu, clarté
Contro
Basse
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro