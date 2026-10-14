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Fuori produzione

Lettore DVD portatile

PET716/12

5

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Film DVD e DivX® in assoluta libertà

Siediti, rilassati e guarda i tuoi film preferiti ovunque ti trovi con il display PET716 LCD TFT da 7" di Philips. Goditi i film in DVD, DivX®, MPEG4, la musica su CD-MP3 e CD oppure le tue foto JPEG sempre e ovunque.

Vedi tutti i vantaggi

Film DVD e DivX® in assoluta libertà

  • LCD widescr. 17,8 cm (7")

  • Riproduzione DivX

Guarda i film in formato 16:9 widescreen

Guarda i film in formato 16:9 widescreen

Visualizza e condividi i tuoi film e foto digitali con gli amici e la famiglia. Il formato widescreen 16:9 è uno standard per televisori universali e digitali ad alta definizione. Il formato 16:9 nativo consente una visualizzazione ottimale senza bande sulla parte superiore e inferiore dell'immagine e senza perdita di qualità dovuta allo scaling, ossia l'alterazione di un'immagine per adattarsi alle dimensioni dello schermo.

Riproduce brani musicali su MP3-CD, CD e CD-RW

MP3 è una rivoluzionaria tecnologia di compressione che consente di ridurre di 10 volte file musicali digitali di grandi dimensioni senza comprometterne la qualità audio. Su un unico CD è possibile memorizzare fino a 10 ore di musica.

Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4

Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4

Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX® stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti film, trailer o video musicali. I CD DivX® possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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1

14/10/2026

France

France

Lecteur dvd philips

Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PET716 Lecteur de DVD portable

Data di utilizzo 2026-10-14

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PET716 Lecteur de DVD portable

Data di utilizzo 2026-10-14

15/12/2020

Nederland

Nederland

Uitstekende DVD speler

Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke

Pro

Werkt op al mn DVD's supergoed

Contro

Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PET716 Draagbare DVD-speler

Data di utilizzo 2018-12-15

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PET716 Draagbare DVD-speler

Data di utilizzo 2018-12-15

21/07/2013

Nederland

Nederland

Speelt alle dvd's af

Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PET716 Draagbare DVD-speler

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PET716 Draagbare DVD-speler

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