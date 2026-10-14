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Fuori produzione
Film DVD e DivX® in assoluta libertà
Siediti, rilassati e guarda i tuoi film preferiti ovunque ti trovi con il display PET716 LCD TFT da 7" di Philips. Goditi i film in DVD, DivX®, MPEG4, la musica su CD-MP3 e CD oppure le tue foto JPEG sempre e ovunque.
LCD widescr. 17,8 cm (7")
Riproduzione DivX
Visualizza e condividi i tuoi film e foto digitali con gli amici e la famiglia. Il formato widescreen 16:9 è uno standard per televisori universali e digitali ad alta definizione. Il formato 16:9 nativo consente una visualizzazione ottimale senza bande sulla parte superiore e inferiore dell'immagine e senza perdita di qualità dovuta allo scaling, ossia l'alterazione di un'immagine per adattarsi alle dimensioni dello schermo.
MP3 è una rivoluzionaria tecnologia di compressione che consente di ridurre di 10 volte file musicali digitali di grandi dimensioni senza comprometterne la qualità audio. Su un unico CD è possibile memorizzare fino a 10 ore di musica.
Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX® stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti film, trailer o video musicali. I CD DivX® possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.
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5.0
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Lilas rose 77
14/10/2026
France
Lecteur dvd philips
Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PET716 Lecteur de DVD portable
Data di utilizzo 2026-10-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PET716 Lecteur de DVD portable
Data di utilizzo 2026-10-14
Hylke
15/12/2020
Nederland
Uitstekende DVD speler
Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke
Pro
Werkt op al mn DVD's supergoed
Contro
Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PET716 Draagbare DVD-speler
Data di utilizzo 2018-12-15
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2018-12-15
DVDjan
21/07/2013
Nederland
Speelt alle dvd's af
Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PET716 Draagbare DVD-speler
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