Guarda i film in formato 16:9 widescreen

Visualizza e condividi i tuoi film e foto digitali con gli amici e la famiglia. Il formato widescreen 16:9 è uno standard per televisori universali e digitali ad alta definizione. Il formato 16:9 nativo consente una visualizzazione ottimale senza bande sulla parte superiore e inferiore dell'immagine e senza perdita di qualità dovuta allo scaling, ossia l'alterazione di un'immagine per adattarsi alle dimensioni dello schermo.