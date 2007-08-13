Riproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW e (S)VCD

Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD sul mercato. I dischi DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW e (S)VCD possono essere tutti riprodotti tramite il lettore. DVD+/-R è l'acronimo per un'unità DVD in grado di accettare entrambi i formati DVD registrabili comunemente utilizzati. Allo stesso modo, un'unità DVD+/-RW consente di utilizzare entrambi i formati riscrivibili. SVCD è l'acronimo di "Super VideoCD". La qualità di un disco SVCD è molto più alta di quella di un VCD e consente di visualizzare immagini molto più nitide rispetto a un disco VCD grazie alla risoluzione superiore.