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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
PET704K/00
Il divertimento viaggia con te
Siediti, rilassati e guarda i tuoi film preferiti ovunque ti trovi con il display PET704 LCD TFT da 7" di Philips. Goditi i film in DVD, la musica su CD-MP3 e CD oppure le tue foto JPEG sempre e ovunque.
Oltre all'adattatore incluso per l'utilizzo in auto, il lettore portatile consente anche di vedere i DVD a casa semplicemente collegandolo al televisore. Mettiti comodo e rilassati guardando i tuoi DVD preferiti utilizzando il telecomando in dotazione.
La batteria integrata compatta e ricaricabile offre una durata estesa. Fino a 2,5 ore di riproduzione video continua con una sola ricarica.
Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD sul mercato. I dischi DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW e (S)VCD possono essere tutti riprodotti tramite il lettore. DVD+/-R è l'acronimo per un'unità DVD in grado di accettare entrambi i formati DVD registrabili comunemente utilizzati. Allo stesso modo, un'unità DVD+/-RW consente di utilizzare entrambi i formati riscrivibili. SVCD è l'acronimo di "Super VideoCD". La qualità di un disco SVCD è molto più alta di quella di un VCD e consente di visualizzare immagini molto più nitide rispetto a un disco VCD grazie alla risoluzione superiore.
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