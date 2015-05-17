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Fuori produzione
OR2000B/12
Lancia la tendenza con la mini Original Radio
Questa mini Original Radio di Philips riporta in auge il divertimento della radio. Dal design retro, offre un sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e una grande manopola analogica di sintonizzazione che si illumina per trovare facilmente le tue stazioni preferite.
FM/MW
Ingresso audio
3 W
Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.
Ispirata alla Original Radio del 1955, questa radio mini ripropone gli elementi iconici della leggendaria radio Philips del 1955, nota come Philetta "BF 102 U". Questa radio compatta ha lasciato di stucco il pubblico per la semplicità del suo design, l'audio eccezionale e una ricezione audio nitidissima. L'eredità radiofonica di Philips risale al 1927. Col passare dei decenni molti modelli si sono tramutati in icone e articoli per collezionisti di pregio.
1.5
su 5
2
Recensioni
PeeBee
17/05/2015
Italia
Inaffidabile
Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.
Questa revisione è stata effettuata per OR2000B Mini Original Radio
Questa revisione è stata effettuata per OR2000B Mini Original Radio
danietje
31/10/2018
België
prachtige klank , maar voor korte duur
3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken
Questa revisione è stata effettuata per OR2000B Original-miniradio
Questa revisione è stata effettuata per OR2000B Original-miniradio