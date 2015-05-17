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Fuori produzione

Mini Original Radio

OR2000B/12

1.5

| (2) Recensioni

Lancia la tendenza con la mini Original Radio

Questa mini Original Radio di Philips riporta in auge il divertimento della radio. Dal design retro, offre un sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e una grande manopola analogica di sintonizzazione che si illumina per trovare facilmente le tue stazioni preferite.

Vedi tutti i vantaggi

Lancia la tendenza con la mini Original Radio

  • FM/MW

  • Ingresso audio

  • 3 W

Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.

Sintonizzazione radio analogica FM/MW

Sintonizzazione radio analogica FM/MW

Reinterpretazione contemporanea del design iconico di Philetta

Ispirata alla Original Radio del 1955, questa radio mini ripropone gli elementi iconici della leggendaria radio Philips del 1955, nota come Philetta "BF 102 U". Questa radio compatta ha lasciato di stucco il pubblico per la semplicità del suo design, l'audio eccezionale e una ricezione audio nitidissima. L'eredità radiofonica di Philips risale al 1927. Col passare dei decenni molti modelli si sono tramutati in icone e articoli per collezionisti di pregio.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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1.5

su 5

2

Recensioni

5
4
3

17/05/2015

Italia

Italia

Inaffidabile

Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.

Questa revisione è stata effettuata per OR2000B Mini Original Radio

Questa revisione è stata effettuata per OR2000B Mini Original Radio

31/10/2018

België

België

prachtige klank , maar voor korte duur

3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken

Questa revisione è stata effettuata per OR2000B Original-miniradio

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