Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
NA331/00
Finestra e luce per controllare la cottura
Cestello lavabile in lavastoviglie
Timer 24h
Guida, supporto e ricettario con l'app gratuita HomeID
Gusta squisito cibo fino al 90% meno grasso*. Grazie alla tecnologia RapidAir Plus brevettata, con esclusivo design a stella, l'aria calda circola intorno e attraverso il cibo con un flusso di aria più rapido**, assicurando una cottura uniforme all'interno e all'esterno, per deliziosi piatti fatti in casa.
Non andare a tentativi: osserva mentre cucini per sapere quando è pronto alla perfezione. Progettata per farti cucinare con stile.
L'83% degli utenti ritiene che le cosce di pollo cotte in Philips Airfryer Serie 3000 siano più gustose di quelle cotte in forno.******
Recensioni
Rispetto alle patatine fatte in casa preparate in una friggitrice tradizionale
Rispetto alle apparecchiature Philips Airfryer con tecnologia RapidAir
Coscia di pollo: fino al 40% di grassi in meno nel piatto preparato rispetto a quello crudo
Il numero di ricette può variare in base al Paese
Percentuali medie basate su misurazioni interne di laboratorio con Philips Airfryer; cottura di un petto di pollo (impostazione AF 160 °C senza preriscaldare) o di un filetto di salmone (impostazione AF 200 °C, senza preriscaldare) rispetto all'utilizzo di un forno di classe A. Le percentuali esatte potrebbero variare da un prodotto all'altro
Test di MetrixLab con 30 utenti esistenti di Philips Airfryer Serie 3000, luglio 2024