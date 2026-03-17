Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
18 accessori
Tecnologia DualCut
5 ore di autonomia
Utilizzabile sotto la doccia
Questo rifinitore all-in-one rifinisce e modella barba, capelli e corpo con la massima praticità.
Questo rifinitore all-in-one è dotato della tecnologia avanzata DualCut per la massima precisione. È dotato di lame doppie ed è progettato per rimanere sempre affilato come il primo giorno.
Crea linee pulite e diritte e rifinisci in modo uniforme i peli più folti grazie alle lame di precisione in acciaio del rifinitore per il corpo e regolabarba. Le lame non si corrodono, non arrugginiscono e sono autoaffilanti per una maggiore durata.
4.4
su 5
283
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
tarmac61
17/03/2026
Italia
Compratore verificato
rasoio
ottimo prodotto e soddisfatto in tutte le sue prestazioni
Pro
ottimo prodotto
Contro
niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000
Nevermind73
27/02/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto top!
Pienamente soddisfatto!! Nel set c’è tutto il necessario per la cura di barba capelli e corpo. Consigliatissimo!
Pro
Set completo !
Contro
Incertezza su durata/ efficienza nel medio lungo periodo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1
danb82
27/01/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto versatile
Taglia bene e velocemente, con tanti accessori inclusi. Facile da usare
Pro
Praticità, velocità, semplicità
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1