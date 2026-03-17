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Multigroom series 700018 in 1, Barba, capelli e corpo

MG7770/15

4.4
| (1779) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Styling e precisione perfetti
Perfeziona il tuo stile personale con il nostro rifinitore più preciso e versatile. 18 accessori di qualità ti consentono di dare forma al tuo stile unico dalla testa ai piedi. Sfrutta la precisione straordinaria delle lame DualCut e l'impugnatura premium in acciaio e gomma.
Vedi tutti i vantaggi

Rifinitore premium 18 in 1 per la massima versatilità

Styling e precisione perfetti

  • 18 accessori

  • Tecnologia DualCut

  • 5 ore di autonomia

  • Utilizzabile sotto la doccia

Massima precisione con il doppio delle lame

Massima precisione con il doppio delle lame

Questo rifinitore all-in-one è dotato della tecnologia avanzata DualCut per la massima precisione. È dotato di lame doppie ed è progettato per rimanere sempre affilato come il primo giorno.

Definisci e rifinisci lo stile di barba, capelli e corpo con 18 accessori

Definisci e rifinisci lo stile di barba, capelli e corpo con 18 accessori

Questo rifinitore all-in-one rifinisce e modella barba, capelli e corpo con la massima praticità.

Lame autoaffilanti per un risultato perfetto

Lame autoaffilanti per un risultato perfetto

Crea linee pulite e diritte e rifinisci in modo uniforme i peli più folti grazie alle lame di precisione in acciaio del rifinitore per il corpo e regolabarba. Le lame non si corrodono, non arrugginiscono e sono autoaffilanti per una maggiore durata.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Parti e accessori

Riconoscimenti

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Recensioni

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4.4

su 5

1779

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

17/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

rasoio

ottimo prodotto e soddisfatto in tutte le sue prestazioni

Pro

ottimo prodotto

Contro

niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000

27/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto top!

Pienamente soddisfatto!! Nel set c’è tutto il necessario per la cura di barba capelli e corpo. Consigliatissimo!

Pro

Set completo !

Contro

Incertezza su durata/ efficienza nel medio lungo periodo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1

27/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto versatile

Taglia bene e velocemente, con tanti accessori inclusi. Facile da usare

Pro

Praticità, velocità, semplicità

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1

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