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Multigroom series 7000 14 in 1, Barba, capelli e corpo
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MG7745/15
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MultigroomPettine da 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomRifinitore per naso e orecchie
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MultigroomPettine per capelli da 4 mm
Multigroom series 7000Regolacapelli
Beardtrimmer series 9000Alimentatore HQ8505
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