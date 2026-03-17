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  • Un solo strumento per lo styling di barba, capelli e corpo
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Fuori produzione

Multigroom series 700016 in 1, Barba, capelli e corpo

MG7736/15

4.4
| (283) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Un solo strumento per lo styling di barba, capelli e corpo
Perfeziona il tuo stile con il nostro rifinitore più preciso e versatile. 13 accessori di alta qualità ti consentono di dare forma al tuo stile unico, dalla testa ai piedi. Sfrutta la precisione straordinaria delle lame autoaffilanti e il controllo totale offerto dall'impugnatura in gomma antiscivolo.
Vedi tutti i vantaggi

Rifinitore premium 16 in 1 per la massima versatilità

Un solo strumento per lo styling di barba, capelli e corpo

  • 16 accessori

  • Lame in metallo autoaffilanti

  • Fino a 120 min di autonomia

  • Utilizzabile sotto la doccia

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Le lame autoaffilanti in acciaio di questo rifinitore per viso e corpo sono rinforzate con ferro e temprate per la massima resistenza. In questo modo le lame rimangono affilate come il primo giorno, non arrugginiscono e non è necessario lubrificarle.

16 pezzi per rifinire barba e capelli

16 pezzi per rifinire barba e capelli

Il rifinitore all-in-one Philips Multigroom 7000 è dotato di 16 accessori per offrire una soluzione completa per la cura del corpo.

Lame autoaffilanti per un risultato perfetto

Lame autoaffilanti per un risultato perfetto

Crea linee pulite e diritte e rifinisci in modo uniforme i peli più folti grazie alle lame di precisione in acciaio del rifinitore per il corpo e regolabarba. Le lame non si corrodono, non arrugginiscono e sono autoaffilanti per una maggiore durata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

283

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

17/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

rasoio

ottimo prodotto e soddisfatto in tutte le sue prestazioni

Pro

ottimo prodotto

Contro

niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000

27/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto top!

Pienamente soddisfatto!! Nel set c’è tutto il necessario per la cura di barba capelli e corpo. Consigliatissimo!

Pro

Set completo !

Contro

Incertezza su durata/ efficienza nel medio lungo periodo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1

27/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto versatile

Taglia bene e velocemente, con tanti accessori inclusi. Facile da usare

Pro

Praticità, velocità, semplicità

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1

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