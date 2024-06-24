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Fuori produzione

Multigroom series 500012 in 1, Barba, capelli e corpo

MG5740/15

4.2
| (692) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
Styling e precisione di livello avanzato
Crea il tuo look personale con questo versatile rifinitore, che include 12 accessori di qualità per lo styling di barba, capelli e corpo. Le sue lame DualCut offrono la massima precisione, mentre l'impugnatura in gomma antiscivolo migliora il comfort e il controllo.
Vedi tutti i vantaggi

Rifinitore 12 in 1 per la massima versatilità

Styling e precisione di livello avanzato

  • 12 accessori

  • Tecnologia DualCut

  • Fino a 80 minuti di autonomia

  • Impermeabile

Massima precisione con il doppio delle lame

Massima precisione con il doppio delle lame

Questo rifinitore all-in-one è dotato della tecnologia avanzata DualCut per la massima precisione. È dotato di lame doppie ed è progettato per rimanere sempre affilato come il primo giorno.

12 pezzi per rifinire barba e capelli

12 pezzi per rifinire barba e capelli

Il rifinitore all-in-one Philips Multigroom è dotato di 12 accessori per una soluzione completa per la cura del corpo.

Lame autoaffilanti per un risultato perfetto

Lame autoaffilanti per un risultato perfetto

Crea linee pulite e diritte e rifinisci in modo uniforme i peli più folti grazie alle lame di precisione in acciaio del rifinitore per il corpo e regolabarba. Le lame non si corrodono, non arrugginiscono e sono autoaffilanti per una maggiore durata.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

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4.2

su 5

692

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

24/06/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto eccezzionale

Meraviglioso strumento per sfoltire la barba, disegnarlo con precisione, ottimo per rasare i capelli. Geniale il mini rasoio in dotazione

Pro

Leggero, veloce, preciso, durata batteria

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/15 9 in 1, Barba e capelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/15 9 in 1, Barba e capelli

29/01/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

facilità

facile da utilizzare semplice ottimo per per sistemare la lunghezza della barba

Pro

semplicità

Contro

niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

29/01/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottime funzioni.

Un’ottimo prodotto, non c’è dubbio. Solo un pò problematiche le funzioni per inserire la testina per il taglio, per il resto, riscrivo, un’ottimo prodotto, non c’è dubbio.

Pro

Ottime funzioni.

Contro

Problema per inserire la testina.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

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