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Multigroom series 500011 in 1, Barba, capelli e corpo

MG5730/33

4.5
| (62) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto
Styling e precisione di livello avanzato
Crea il tuo look personale con questo versatile rifinitore, che include 11 accessori di qualità per lo styling del viso, dei capelli e del corpo. Le sue lame DualCut offrono la massima precisione, mentre l'impugnatura in gomma antiscivolo migliora il comfort e il controllo.
Vedi tutti i vantaggi

Rifinitore 11 in 1 per la massima versatilità

Styling e precisione di livello avanzato

  • 11 accessori

  • Tecnologia DualCut

  • Fino a 80 minuti di autonomia

  • Impermeabile

Massima precisione con il doppio delle lame

Massima precisione con il doppio delle lame

Questo rifinitore all-in-one è dotato della tecnologia avanzata DualCut per la massima precisione. È dotato di lame doppie ed è progettato per rimanere sempre affilato come il primo giorno.

11 pezzi per rifinire barba e capelli

11 pezzi per rifinire barba e capelli

Il rifinitore all-in-one Philips Multigroom è dotato di 11 accessori per una soluzione completa per la cura del corpo.

Lame autoaffilanti per un risultato perfetto

Lame autoaffilanti per un risultato perfetto

Crea linee pulite e diritte e rifinisci in modo uniforme i peli più folti grazie alle lame di precisione in acciaio del rifinitore per il corpo e regolabarba. Le lame non si corrodono, non arrugginiscono e sono autoaffilanti per una maggiore durata.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.5

su 5

62

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

2

24/06/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto eccezzionale

Meraviglioso strumento per sfoltire la barba, disegnarlo con precisione, ottimo per rasare i capelli. Geniale il mini rasoio in dotazione

Pro

Leggero, veloce, preciso, durata batteria

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/15 9 in 1, Barba e capelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/15 9 in 1, Barba e capelli

29/01/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

facilità

facile da utilizzare semplice ottimo per per sistemare la lunghezza della barba

Pro

semplicità

Contro

niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

29/01/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottime funzioni.

Un’ottimo prodotto, non c’è dubbio. Solo un pò problematiche le funzioni per inserire la testina per il taglio, per il resto, riscrivo, un’ottimo prodotto, non c’è dubbio.

Pro

Ottime funzioni.

Contro

Problema per inserire la testina.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

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