Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
8 accessori
Lame in acciaio autoaffilanti
Fino a 60 min di autonomia
Accessori sciacquabili
Le lame autoaffilanti in acciaio di questo rifinitore per viso e corpo sono rinforzate con ferro e temprate per la massima resistenza. In questo modo le lame rimangono affilate come il primo giorno, non arrugginiscono e non è necessario lubrificarle.
Questo rifinitore all-in-one rifinisce e modella barba e capelli con la massima praticità.
Ottieni un taglio uniforme e liscio anche sui peli più spessi. Le precise lame in acciaio del rifinitore per corpo e regolabarba creano linee pulite e diritte per una rifinitura perfetta.
Riconoscimenti
4.3
su 5
82
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
04/02/2026
Italia
Compratore verificato
Comodo e preciso
Testine intercambiabili, precisione di taglio, maneggevole
Pro
Testine intercambiabili
Contro
Niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Rifinitore 6 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Rifinitore 6 in1
MarcoFsc
31/10/2023
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto!
Facile da utilizzare, completo, maneggevole, un prodotto ben strutturato e con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.
Pro
Facilità di utilizzo
Contro
Niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli
sonnenheim75
02/07/2023
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Facile da usare,sono molto soddisfatto di questo prodotto
Pro
Pratico,di facile utilizzo
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli