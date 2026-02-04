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Fuori produzione

Multigroom series 30007 in 1, Barba e capelli

MG3720/15

4.2
| (706) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Rifinitore all-in-one
Prova un look nuovo ogni giorno della settimana con questo robusto rifinitore all-in-one. 7 accessori di qualità ti consentono di creare con facilità lo stile di barba e capelli che desideri.
Vedi tutti i vantaggi

Rifinitore 7 in 1

Rifinitore all-in-one

  • 7 accessori

  • Lame in acciaio autoaffilanti

  • Fino a 60 min di autonomia

  • Accessori sciacquabili

Lame in acciaio temperato che non si rompono, non si smussano né arrugginiscono

Lame in acciaio temperato che non si rompono, non si smussano né arrugginiscono

Le lame autoaffilanti in acciaio di questo rifinitore per viso e corpo sono rinforzate con ferro e temprate per la massima resistenza. In questo modo le lame rimangono affilate come il primo giorno, non arrugginiscono e non è necessario lubrificarle.

7 pezzi per rifinire lo stile di barba e capelli

7 pezzi per rifinire lo stile di barba e capelli

Il rifinitore all-in-one Philips Multigroom 3000 è dotato di 7 accessori progettati per rifinire la barba e tagliare i capelli in modo pratico.

Assicurati una rifinitura uniforme

Assicurati una rifinitura uniforme

Ottieni un taglio uniforme e liscio anche sui peli più spessi. Le precise lame in acciaio del rifinitore per corpo e regolabarba creano linee pulite e diritte per una rifinitura perfetta.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612372

Recensioni

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4.2

su 5

706

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

04/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Comodo e preciso

Testine intercambiabili, precisione di taglio, maneggevole

Pro

Testine intercambiabili

Contro

Niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Rifinitore 6 in1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Rifinitore 6 in1

31/10/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto!

Facile da utilizzare, completo, maneggevole, un prodotto ben strutturato e con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.

Pro

Facilità di utilizzo

Contro

Niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli

02/07/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Facile da usare,sono molto soddisfatto di questo prodotto

Pro

Pratico,di facile utilizzo

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli

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