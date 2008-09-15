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Fuori produzione

Heritage AudioSistema Hi-Fi component

MCM906/12

Ossessionati dall'audio

Immergiti in un audio adatto agli ascoltatori più esigenti, grazie al sistema Hi-Fi component di Philips dotato di dome tweeter in seta. Inoltre, gli eleganti altoparlanti in legno e il cabinet in alluminio migliorano la qualità dell'audio, mentre assicurano precisione e controllo.

Vedi tutti i vantaggi

Audio Hi-Fi profondo

Ossessionati dall'audio

  • Hi-Fi con cinescopio

  • Tweeter a cupola in seta

  • 150 W

Loudness per bassi e alti migliorati

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

Per impostare facilmente i toni bassi e alti

Le funzioni Treble (toni alti) e Bass (toni bassi) dell'equalizzatore controllano i livelli sonori alle alte e basse frequenze. Treble regola l'amplificazione dei toni alti e Bass regola l'amplificazione dei toni bassi. Utilizzando i tasti su/giù, è possibile regolare l'intensità dei toni alti e bassi oppure lasciare inalterati i livelli e riprodurre la musica in base alle impostazioni di registrazione originali. Questa funzione consente di ascoltare la musica nel modo preferito.

Cinescopi Hi-Fi Premium per un suono puro e naturale

Cinescopi Hi-Fi Premium per un suono puro e naturale

Grazie ai cinescopi Hi-Fi integrati, ora potrai ascoltare la musica con un audio della massima qualità, caratteristica solitamente esclusiva degli impianti audio professionali; inoltre, la natura analogica dei cinescopi consente di riprodurre suoni più piacevoli per il sistema uditivo non lineare. Un cinescopio di questo tipo è in grado di riprodurre un audio con distorsione minima e dei suoni audio insuperabili per nitidezza e realismo.

Specifiche tecniche

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