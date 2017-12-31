Avevo ascoltato questo piccolo grande sistema hi-fi presso il punto vendita Trony di Milano San Babila, non per acquistarlo personalmente ma essendo consulente hi-fi e precisamente "affordable hi-fi specialist". L'elemento che più mi ha colpito sono stati i diffusori, ben fatti e con una timbrica fedele e naturale. L'ho prontamente suggerito a molte persone che in quel periodo mi avevano commissionato la consulenza per un "affordable hi-fi system". Per 179 euro garantiva una qualità migliore di molte soluzioni a componenti separati. Purtoppo rimase in commercio per pochissimo tempo e la successiva produzione non è stata nemmeno lontamente all'altezza dal punto di vista della qualità sonora, soprattutto in termini di fedeltà. Recentemente ho scoperto che molti appassionati esperti utilizzano questi splendidi diffusori all'interno di sistemi a componenti separati di alto livello, soprattutto in abbinamento ad amplificatori Marantz e ai compianti lettori Philips con l'insuperato convertitore TDA1541 (io stesso ho il modello CD460 nel mio impianto di riferimento). Un gran peccato che la Philips abbia smesso di produrre questo sistema e soprattutto questi diffusori, che montano altoparlanti di pregio e sono costruiti molto bene. Come consulente avrei non solo continuato a farne una pubblicità esagerata, ma ne avrei acquistata molto volentieri una coppia per uso personale. Memore dei primi diffusori da me utilizzati, Philips ovviamente.