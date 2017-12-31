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Fuori produzione

Sistema micro Hi-Fi

MCM760/12

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Musica digitale con estrazione da CD

Trasforma i tuoi CD preferiti in MP3 e ascoltali con l'elegante sistema micro Hi-Fi MCM760. Semplice da usare e dotato della funzione di registrazione One Touch, senza computer, consente di ascoltare la tua musica preferita con il tuo lettore MP3 portatile.

Vedi tutti i vantaggi

Musica digitale con estrazione da CD

  • Riproduzione MP3/CD-WMA

  • USB diretta

Per garantire la massima fedeltà audio

Tweeter a nastro al neodimio è un tweeter monopolo che produce un audio dinamico e nitido dalla parte frontale. Questa funzione è comunemente usata nei sistemi audio di fascia alta per riprodurre audio ad alta fedeltà. I dome tweeter e i coni tradizionali si basano sul principio della bobina mobile direzionale mentre il tweeter a nastro al neodimio diffonde alte frequenze a 180 gradi. Ciò aumenta notevolmente l'ampiezza dello spettro sonoro nei toni alti ed espande l'area di ascolto ottimale anche con i sistemi audio compatti.

Per impostare facilmente i toni bassi e alti

Le funzioni Treble (toni alti) e Bass (toni bassi) dell'equalizzatore controllano i livelli sonori alle alte e basse frequenze. Treble regola l'amplificazione dei toni alti e Bass regola l'amplificazione dei toni bassi. Utilizzando i tasti su/giù, è possibile regolare l'intensità dei toni alti e bassi oppure lasciare inalterati i livelli e riprodurre la musica in base alle impostazioni di registrazione originali. Questa funzione consente di ascoltare la musica nel modo preferito.

Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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31/12/2017

Italia

Italia

Vero hi-fi a prezzo estremamente conveniente

Avevo ascoltato questo piccolo grande sistema hi-fi presso il punto vendita Trony di Milano San Babila, non per acquistarlo personalmente ma essendo consulente hi-fi e precisamente "affordable hi-fi specialist". L'elemento che più mi ha colpito sono stati i diffusori, ben fatti e con una timbrica fedele e naturale. L'ho prontamente suggerito a molte persone che in quel periodo mi avevano commissionato la consulenza per un "affordable hi-fi system". Per 179 euro garantiva una qualità migliore di molte soluzioni a componenti separati. Purtoppo rimase in commercio per pochissimo tempo e la successiva produzione non è stata nemmeno lontamente all'altezza dal punto di vista della qualità sonora, soprattutto in termini di fedeltà. Recentemente ho scoperto che molti appassionati esperti utilizzano questi splendidi diffusori all'interno di sistemi a componenti separati di alto livello, soprattutto in abbinamento ad amplificatori Marantz e ai compianti lettori Philips con l'insuperato convertitore TDA1541 (io stesso ho il modello CD460 nel mio impianto di riferimento). Un gran peccato che la Philips abbia smesso di produrre questo sistema e soprattutto questi diffusori, che montano altoparlanti di pregio e sono costruiti molto bene. Come consulente avrei non solo continuato a farne una pubblicità esagerata, ma ne avrei acquistata molto volentieri una coppia per uso personale. Memore dei primi diffusori da me utilizzati, Philips ovviamente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM760 Sistema micro Hi-Fi

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