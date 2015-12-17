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Fuori produzione

Sistema musicale micro

MCM3150/12

5

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Audio ricco e potente

Il sistema audio micro MCM3150 di Philips, di grande tendenza, segna il ritmo con un suono dettagliato e ricco di bassi potenti grazie alla tecnologia wOOx.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Audio ricco e potente

  • CD, CD-MP3, USB, FM

Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti

Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti

Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

Per informazioni su stazioni e servizi di dati

La funzione RDS (Radio Data System) consente di sintonizzare le stazioni radio senza doverne ricordare le frequenze. In modalità standard, il display RDS indica il nome della stazione invece della frequenza, facilitando la sintonizzazione. Inoltre, consente alle stazioni di trasmettere messaggi di testo, quali notizie e informazioni sulla stazione, direttamente sul display. Comunemente diffuso in Europa, RDS trasmette un testo inviato da una stazione radio sulla stessa frequenza su cui questa trasmette. Si può scegliere di ricevere il display RDS di base solo con il nome della stazione oppure di abbonarsi a servizi aggiuntivi basati su testo.

Dome tweeter per un audio ricco di dettagli e naturale.

I Dome tweeter riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale del suono emesso dagli altoparlanti. Garantendo un insieme di suoni senza distorsioni e armonico, offrono una chiarezza vocale eccellente e una purezza strumentale senza precedenti, bilanciando l'audio generale quando utilizzati con un woofer.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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1

17/12/2015

France

France

Compratore verificato

Excellent

Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM3150 Microchaîne

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12/04/2015

France

France

Très bien

Super basses, très bon son, dommage qu'il n'y ait pas le bluetooth, c'est la seule chose qu'il manque à cette chaine

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18/11/2014

Deutschland

Deutschland

Satte Bässe

Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!

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Questa revisione è stata effettuata per MCM3150 Mini Stereoanlage

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