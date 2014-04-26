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Fuori produzione

Sistema audio micro classico

MCM166/12

4
| (6) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Ossessionati dall'audio
Audio perfetto grazie al sistema di riproduzione musicale micro classico di Philips, compatto ed elegante. I tuoi brani preferiti su CD o MP3 o tramite riproduzione USB diretta sono ottimizzati e arricchiti dal potente Dynamic Bass Boost.
Vedi tutti i vantaggi

Rilassati ascoltando ottima musica

Ossessionati dall'audio

  • 10 W

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

6

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

26/04/2014

Italia

Italia

è ottimo

il suono è ottimo, esteticamente è molto bello,le varie funzioni sono molto buone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM166 Sistema audio micro classico

Sì, consiglio questo prodotto

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21/01/2016

Italia

Italia

ottime caratteristiche

ottimo prodotto con una piccola pecca ...non riesco ad inserire l' RDS nella radio .....

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM166 Sistema audio micro classico

Sì, consiglio questo prodotto

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12/11/2014

Italia

Italia

Suono pulito

Bel design, suono buono per una camera media, molto comodo per le varie connessioni, affidabile (è con me da vari anni)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM166 Sistema audio micro classico

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