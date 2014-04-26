Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
10 W
La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
4.0
su 5
6
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
mary40
26/04/2014
Italia
è ottimo
il suono è ottimo, esteticamente è molto bello,le varie funzioni sono molto buone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM166 Sistema audio micro classico
Sì, consiglio questo prodotto
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gianfry67
21/01/2016
Italia
ottime caratteristiche
ottimo prodotto con una piccola pecca ...non riesco ad inserire l' RDS nella radio .....
Sì, consiglio questo prodotto
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Raf74
12/11/2014
Italia
Suono pulito
Bel design, suono buono per una camera media, molto comodo per le varie connessioni, affidabile (è con me da vari anni)
Sì, consiglio questo prodotto
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