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Fuori produzione
MCD909/12
Hi-Fi con cinescopio
Tweeter a cupola in seta
150 W
Grazie ai cinescopi Hi-Fi integrati, ora potrai ascoltare la musica con un audio della massima qualità, caratteristica solitamente esclusiva degli impianti audio professionali; inoltre, la natura analogica dei cinescopi consente di riprodurre suoni più piacevoli per il sistema uditivo non lineare. Un cinescopio di questo tipo è in grado di riprodurre un audio con distorsione minima e dei suoni audio insuperabili per nitidezza e realismo.
Tweeter a nastro al neodimio è un tweeter monopolo che produce un audio dinamico e nitido dalla parte frontale. Questa funzione è comunemente usata nei sistemi audio di fascia alta per riprodurre audio ad alta fedeltà. I dome tweeter e i coni tradizionali si basano sul principio della bobina mobile direzionale mentre il tweeter a nastro al neodimio diffonde alte frequenze a 180 gradi. Ciò aumenta notevolmente l'ampiezza dello spettro sonoro nei toni alti ed espande l'area di ascolto ottimale anche con i sistemi audio compatti.
Il connettore dell'altoparlante placcato oro assicura una migliore trasmissione del segnale audio rispetto ai tradizionali collegamenti a scatto. Inoltre, riduce al minimo la perdita di segnale elettrico dall'amplificatore all'altoparlante e garantisce una riproduzione audio il più realistica possibile.
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