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Fuori produzione

Heritage AudioSistema Hi-Fi Component DVD

MCD909/12

Ossessionati dall'audio
Audio ad alta fedeltà con il sistema Hi-Fi component DVD di Philips dotato di materiali di alta qualità. I preamplificatori dotati di valvola termoionica offrono un audio davvero nitido. Il sistema Full HDMI (High-Definition Multimedia Interface) consente inoltre di ottenere immagini più chiare.
Vedi tutti i vantaggi

Audio Hi-Fi profondo

Ossessionati dall'audio

  • Hi-Fi con cinescopio

  • Tweeter a cupola in seta

  • 150 W

Cinescopi Hi-Fi Premium per un suono puro e naturale

Cinescopi Hi-Fi Premium per un suono puro e naturale

Grazie ai cinescopi Hi-Fi integrati, ora potrai ascoltare la musica con un audio della massima qualità, caratteristica solitamente esclusiva degli impianti audio professionali; inoltre, la natura analogica dei cinescopi consente di riprodurre suoni più piacevoli per il sistema uditivo non lineare. Un cinescopio di questo tipo è in grado di riprodurre un audio con distorsione minima e dei suoni audio insuperabili per nitidezza e realismo.

Per garantire la massima fedeltà audio

Per garantire la massima fedeltà audio

Tweeter a nastro al neodimio è un tweeter monopolo che produce un audio dinamico e nitido dalla parte frontale. Questa funzione è comunemente usata nei sistemi audio di fascia alta per riprodurre audio ad alta fedeltà. I dome tweeter e i coni tradizionali si basano sul principio della bobina mobile direzionale mentre il tweeter a nastro al neodimio diffonde alte frequenze a 180 gradi. Ciò aumenta notevolmente l'ampiezza dello spettro sonoro nei toni alti ed espande l'area di ascolto ottimale anche con i sistemi audio compatti.

Connettore altoparlante placcato oro per una trasmissione nitida del segnale

Connettore altoparlante placcato oro per una trasmissione nitida del segnale

Il connettore dell'altoparlante placcato oro assicura una migliore trasmissione del segnale audio rispetto ai tradizionali collegamenti a scatto. Inoltre, riduce al minimo la perdita di segnale elettrico dall'amplificatore all'altoparlante e garantisce una riproduzione audio il più realistica possibile.

Specifiche tecniche

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