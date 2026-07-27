Per garantire la massima fedeltà audio

Tweeter a nastro al neodimio è un tweeter monopolo che produce un audio dinamico e nitido dalla parte frontale. Questa funzione è comunemente usata nei sistemi audio di fascia alta per riprodurre audio ad alta fedeltà. I dome tweeter e i coni tradizionali si basano sul principio della bobina mobile direzionale mentre il tweeter a nastro al neodimio diffonde alte frequenze a 180 gradi. Ciò aumenta notevolmente l'ampiezza dello spettro sonoro nei toni alti ed espande l'area di ascolto ottimale anche con i sistemi audio compatti.