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Fuori produzione
M2L/00
Audio ad alta risoluzione
Le cuffie M2L offrono l'audio caratteristico dei sistemi Fidelio in alta risoluzione direttamente sul tuo dispositivo iOS, senza distorsioni o effetti crosstalk, grazie a un connettore Lightning e al sistema DAC integrato. Scopri un audio impeccabile ovunque ti trovi e con il massimo dello stile.
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Design avvolgente sull'orecchio
Cuscinetti deluxe in schiuma memory
Ripiegabili in orizzontale
Ogni driver dell'altoparlante è attentamente selezionato, sintonizzato e testato individualmente prima di essere accoppiato per garantire un audio perfettamente bilanciato e naturale. I driver da 40 mm utilizzano magneti al neodimio ad alta potenza per garantire un audio ad alta definizione realistico in un'ampia gamma dinamica, in grado di riprodurre anche i minimi dettagli.
Le cuffie Philips Fidelio M2L sono dotate di un connettore Lightning™ in grado di inviare un segnale digitale puro direttamente alle cuffie. Mantenendo il segnale in formato digitale è possibile ridurre le interferenze crosstalk e migliorare la separazione stereo.
Il convertitore integrato digitale-analogico (DAC) delle cuffie Philips Fidelio M2L ti offre la libertà di ascoltare la tua musica ad alta risoluzione, quando e dove vuoi. Dimentica i cavi, anche quando sei in giro.
3.7
su 5
3
Recensioni
Garythegrom
24/02/2016
United Kingdom
Compratore verificato
Quality
Great depth of sound and timing. Highly recommended.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio M2L Headphones with lightning connector
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Ethers19
07/05/2015
United Kingdom
Does digital very well
I've been living with these headphones for a week and moved to using them a lot as a result of their excellent sound quality. The M2Ls are incredibly well made, reflecting their premium price. The bass goes deep but is well controlled, so does not dominate like some other brands. Mid and treble balance is spot on, working well with more complex recordings. Comfort is improving, as the headband has relaxed a little with use. Although my ears do get warm with prolonged listening. The cable could do with some refinement in future, as the rubberised coating is quite stiff and retains any kinks. Overall I'm extremely pleased with my new headphones, given they were a 'blind' purchase, so would recommend anyone interested in exceptional sound on the move to give them a try.
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EcHo
12/11/2015
Sverige
Bra ljud, men inte överallt...
Köpte dessa bums då mina tidigare hörlurar (oavsett prisklass och fabrikat) har haft ett burkigt ljud med väldigt ojämn ljudåtergivning som inte ens gått att ändra via equalizer. Tog en promenad med förhoppningen att få njuta av rent och dynamiskt ljud på kvällsrundan. Tyvärr är dessa lurar absolut inte avsedda för att användas när man går eller knappt rör sig! Varje steg fortplantas upp i lurarna och låter som pukslag. Försökte justera bågens tryck mot huvudet, men då trillade lurarna av. Dessutom är sladden väldigt styv så även skrapljus från den hörs extra tydligt. Nej, hemma i soffan är de väldigt bra, men ute i det fria och i rörelse är de ingen höjdare.
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt
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