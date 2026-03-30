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Ultinon Pro9200 HLPrestazioni LED senza pari per uso automobilistico

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

3.8
| (256) Recensioni
Domina la luce, sfida il buio
Affronta il buio con Philips Ultinon Pro9200, il massimo in materia di montaggio retrofit dell'illuminazione LED. Scopri la potenza dell'innovativa tecnologia LED con un aumento della luminosità fino al 400%¹ in più grazie una delle lampadine più compatte sul mercato.
Vedi tutti i vantaggi

Prestazioni LED senza pari per uso automobilistico

Domina la luce, sfida il buio

  • LED-HL [~H7]

  • Fino al 400% di luminosità in più¹

  • Ampia compatibilità con le flotte

  • Stile e sicurezza inconfondibili

  • Confezione da: 2

Design ultracompatto e ampia compatibilità

Design ultracompatto e ampia compatibilità

La gamma Philips Ultinon Pro9200 LED combina la potenza della tecnologia LED con un alloggiamento ultracompatto per adattarsi a qualsiasi applicazione di illuminazione. Dotata di un ingombro inferiore del 30% rispetto ai modelli precedenti, per migliorare la vestibilità meccanica nei fari più stretti. Il montaggio retrofit è estremamente semplice e offre pratiche funzionalità per tutti gli amanti della guida.

Potenza concentrata: fino al 400% di luminosità in più¹

Potenza concentrata: fino al 400% di luminosità in più¹

Padroneggia l'illuminazione su strada! Progettate con estrema precisione per alimentare la tua elettrizzante passione per la guida, le nostre lampadine per fari anteriori Philips Ultinon Pro9200 offrono prestazioni impareggiabili e un'eccezionale visibilità. L'esclusiva selezione di LED e la meticolosa raffinatezza dei prodotti garantiscono una luminosità ineguagliabile, fino al 400%¹ in più rispetto allo standard minimo legale per le lampadine alogene. Lo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità della segnaletica e della strada. Grazie alle nostre lampadine potrai viaggiare in tutta sicurezza.

L'illuminazion di cui hai bisogno

L'illuminazion di cui hai bisogno

Guida in tutta sicurezza e precisione con Philips Ultinon Pro9200. Grazie al meticoloso posizionamento dei chip LED sulle nostre lampadine Philips Ultinon Pro9200, la luce viene indirizzata esattamente dove serve, senza abbagliare i veicoli provenienti dalla direzione opposta. Inoltre, le nostre lampadine vantano la funzione SafeBeam che produce un fascio luminoso dotato della migliore fruibilità senza abbagliamenti, per una visibilità ottimale alla guida.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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Esclusioni di responsabilità

  1. ¹ In base ai requisiti minimi di legge. Si applica a H4, H7. Può variare a seconda del modello dell'auto e del tipo di lampada.

  2. ² Non conforme ECE, non omologata per l'utilizzo su strade pubbliche. L'utente è responsabile della conformità ai requisiti di legge applicabili nel proprio Paese.

  3. ³ La gamma Philips Ultinon Pro9200 LED è coperta da una garanzia di 2 anni sull'acquisto + 3 anni di garanzia estesa gratuita al momento della registrazione. Visita il sito Web philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulla politica di garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di produzione e l'uso non commerciale.