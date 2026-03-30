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Garanzia di 2 anni
LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Fino al 400% di luminosità in più¹
Ampia compatibilità con le flotte
Stile e sicurezza inconfondibili
Confezione da: 2
La gamma Philips Ultinon Pro9200 LED combina la potenza della tecnologia LED con un alloggiamento ultracompatto per adattarsi a qualsiasi applicazione di illuminazione. Dotata di un ingombro inferiore del 30% rispetto ai modelli precedenti, per migliorare la vestibilità meccanica nei fari più stretti. Il montaggio retrofit è estremamente semplice e offre pratiche funzionalità per tutti gli amanti della guida.
Padroneggia l'illuminazione su strada! Progettate con estrema precisione per alimentare la tua elettrizzante passione per la guida, le nostre lampadine per fari anteriori Philips Ultinon Pro9200 offrono prestazioni impareggiabili e un'eccezionale visibilità. L'esclusiva selezione di LED e la meticolosa raffinatezza dei prodotti garantiscono una luminosità ineguagliabile, fino al 400%¹ in più rispetto allo standard minimo legale per le lampadine alogene. Lo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità della segnaletica e della strada. Grazie alle nostre lampadine potrai viaggiare in tutta sicurezza.
Guida in tutta sicurezza e precisione con Philips Ultinon Pro9200. Grazie al meticoloso posizionamento dei chip LED sulle nostre lampadine Philips Ultinon Pro9200, la luce viene indirizzata esattamente dove serve, senza abbagliare i veicoli provenienti dalla direzione opposta. Inoltre, le nostre lampadine vantano la funzione SafeBeam che produce un fascio luminoso dotato della migliore fruibilità senza abbagliamenti, per una visibilità ottimale alla guida.
3.8
su 5
256
Recensioni
Ameo61
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è veramente funzionale.
Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori
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Scaby
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!
Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
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Ultimo rosso
01/11/2025
Italia
Compratore verificato
Led Philips
Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
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¹ In base ai requisiti minimi di legge. Si applica a H4, H7. Può variare a seconda del modello dell'auto e del tipo di lampada.
² Non conforme ECE, non omologata per l'utilizzo su strade pubbliche. L'utente è responsabile della conformità ai requisiti di legge applicabili nel proprio Paese.
³ La gamma Philips Ultinon Pro9200 LED è coperta da una garanzia di 2 anni sull'acquisto + 3 anni di garanzia estesa gratuita al momento della registrazione. Visita il sito Web philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulla politica di garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di produzione e l'uso non commerciale.