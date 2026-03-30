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Car lightsLED-HL [≈H15]

11580U2500CX

11580U2500CX

3.8
| (256) Recensioni
Migliora. Guida. Divertiti.
Scegli la gamma LED Philips Ultinon Access per i fari del tuo veicolo. Queste lampade sono veloci e facili da installare come le lampade alogene. Migliora la tua illuminazione con l'80% di luminosità in più** e scopri la nuovissima tecnologia LED per la tua auto.
Vedi tutti i vantaggi

Installazione facile e veloce

Migliora. Guida. Divertiti.

  • Tipo di lampadina: H15

  • Lampade LED a montaggio diretto

  • Design compatto

  • Luce bianca fredda da 6000 K

  • Numero di lampade: 2

installazione plug-and-play

Con le lampade LED Philips Ultinon Access, l'installazione è così rapida e semplice che il retrofit diventa un gioco da ragazzi! Non sono necessari controlli di compatibilità o anelli adattatori: le lampade LED Philips Ultinon Access hanno un corpo ultracompatto e una base integrata compatibile con IEC 60061. Il design a montaggio diretto presenta lo stesso ingombro delle lampade alogene, consentendo un'installazione semplice in spazi ristretti. Si adattano facilmente ai veicoli dotati di lampade tipo H15 e garantiscono un'ampia compatibilità con la maggior parte dei modelli di veicoli*.

Migliori prestazioni del fascio di luce rispetto alle lampadine alogene

Le lampade LED Philips Ultinon Access sono progettate per offrire un fascio di luce migliore rispetto alle lampade alogene in un design compatto e universale. Grazie alle più recenti innovazioni nella tecnologia LED, forniscono lo stesso flusso luminoso delle lampade alogene con standard ECE, ma le prestazioni del fascio luminoso sono decisamente migliori con un minore utilizzo di energia. Le lampade LED Philips Ultinon Access offrono al conducente una migliore visibilità su strada per individuare gli ostacoli più semplicemente e guidare in modo più sicuro.

Conformità con gli standard del settore automotive

L'avanzata tecnologia di illuminazione Philips è all'avanguardia nel settore dell'illuminazione automotive da oltre 100 anni. Consapevoli che le prestazioni dei nostri prodotti dipendono dalla loro compatibilità con le esigenze dell'ambiente automobilistico odierno, li progettiamo rispettando il più possibile gli standard del settore. Le lampadine LED Philips Ultinon Access sono conformi agli standard EMI per le interferenze elettromagnetiche. Progettate con precisione per resistere alle sollecitazioni delle moderne autovetture, le nostre lampadine non interferiscono con il normale funzionamento degli altri componenti del veicolo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili. L'uso delle lampade non è consentito su strade pubbliche.

  2. In base ai requisiti minimi di legge. Si applica a H4, H7. Può variare a seconda del modello dell'auto e del tipo di lampada.

  3. 2 anni di garanzia. Visita il sito Web philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulle condizioni della garanzia.