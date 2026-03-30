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Ultinon ClassicLampadina per fari auto

LUM11362U2510C2/10

11362U2510

11362U2510C2

3.8
| (256) Recensioni
Colori abbinati al tuo stile
Scegli la gamma LED Philips Ultinon Classic per i fari del tuo veicolo e scopri il calore della classica illuminazione alogena abbinata alle eccellenti prestazioni dei LED! Queste lampadine, facili da installare, ti consentono di passare a un'illuminazione LED senza problemi!*
Vedi tutti i vantaggi

Classiche lampadine LED di luce bianca calda

Colori abbinati al tuo stile

  • Tipo di lampada: H11

  • Calda luce bianca da 3500 K

  • Luminosità maggiore fino all'80%

  • Lampadina LED facile da montare

  • Numero di lampadine: 2

Goditi il calore della classica luce da 3500 K

Goditi il calore della classica luce da 3500 K

Migliora i fari senza compromettere il favoloso look della tua auto! Le lampadine LED Philips Ultinon Classic proiettano un'elegante e calda luce bianca, paragonabile a quella di altri fari alogeni e donano alla tua auto un aura intramontabile. Abbina anche le altre lampadine anteriori per ottenere una luminosità ancora più intensa grazie ai LED. Scopri la combinazione perfetta di stile classico e tecnologia moderna.

80% di luminosità in più per un'elevata visibilità**

80% di luminosità in più per un'elevata visibilità**

Le lampadine LED Philips Ultinon Classic sono progettate per offrire un fascio di luce migliore rispetto alle lampadine alogene in un formato compatto e universale. Grazie alle più recenti innovazioni nella tecnologia LED, forniscono lo stesso flusso luminoso delle lampadine alogene con standard ECE, ma le prestazioni del fascio luminoso sono decisamente migliori con un minore utilizzo di energia. Con una luminosità maggiore fino all'80%*, le lampadine LED Philips Ultinon Classic offrono al conducente una migliore visibilità su strada per individuare facilmente gli ostacoli e guidare in modo più sicuro.

installazione plug-and-play

installazione plug-and-play

Con le lampadine LED Philips Ultinon Classic, l'installazione è così rapida e semplice che il retrofit diventa un gioco da ragazzi! Non sono necessari controlli di compatibilità o anelli adattatori: le lampadine LED Philips Ultinon Classic hanno un corpo ultracompatto e una base integrata compatibile con IEC 60061. Il design a montaggio diretto presenta lo stesso ingombro delle lampadine alogene, consentendo un'installazione semplice in spazi ristretti. Si adattano facilmente e garantiscono un'ampia compatibilità con la maggior parte dei modelli di veicoli*.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Non conforme alle normative ECE R37. Solo per l'uso fuori strada.

  2. Rispetto allo standard minimo legale per le lampade alogene.

  3. 2 anni di garanzia. Visita il sito Web Philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulle condizioni della garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di fabbricazione ed è valida solo per uso non commerciale.