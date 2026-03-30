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Garanzia di 2 anni
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LED-HL [≈H3]
Lampadina LED a montaggio diretto
Design compatto
6000 K di luce bianca fredda
Con le lampadine LED Philips Ultinon Access, l'installazione è così rapida e semplice che il retrofit diventa un gioco da ragazzi! Non sono necessari controlli di compatibilità o anelli adattatori: le lampadine LED Philips Ultinon Access hanno un corpo ultracompatto e una base integrata compatibile con IEC 60061. Il design a montaggio diretto presenta lo stesso ingombro delle lampadine alogene, consentendo un'installazione semplice in spazi ristretti. Si adattano facilmente ai veicoli dotati di lampadine tipo H3 e garantiscono un'ampia compatibilità con la maggior parte dei modelli di veicoli*.
Le lampadine LED Philips Ultinon Access sono progettate per offrire un fascio di luce migliore rispetto alle lampadine alogene in un design compatto e universale. Grazie alle più recenti innovazioni nella tecnologia LED, forniscono lo stesso flusso luminoso delle lampadine alogene con standard ECE, ma le prestazioni del fascio luminoso sono decisamente migliori con un minore utilizzo di energia. Le lampadine LED Philips Ultinon Access offrono al conducente una migliore visibilità su strada per individuare gli ostacoli più semplicemente e guidare in modo più sicuro.
L'avanzata tecnologia di illuminazione Philips è all'avanguardia nel settore dell'illuminazione automotive da oltre 100 anni. Consapevoli che le prestazioni dei nostri prodotti dipendono dalla loro perfetta integrazione nel rigoroso ambiente automobilistico odierno, li progettiamo rispettando il più possibile gli standard del settore. Le lampadine LED Philips Ultinon Access sono conformi agli standard EMI per le interferenze elettromagnetiche. L'utilizzo delle nostre lampadine, progettate con precisione per resistere alle sollecitazioni delle moderne autovetture, non interferisce con il normale funzionamento degli altri componenti del veicolo.
3.8
su 5
256
Recensioni
Ameo61
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è veramente funzionale.
Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori
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Scaby
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!
Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Ultimo rosso
01/11/2025
Italia
Compratore verificato
Led Philips
Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.
2 anni di garanzia. Visita il sito Web Philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulle condizioni della garanzia.