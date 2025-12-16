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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Rimozione della placca fino a 10 volte superiore*
Fino al 100% di rimozione delle macchie in più**
Sensore di pressione
4 modalità e 3 intensità
Una pulizia profonda richiede un approccio speciale e la testina C3 è composta da un gruppo di setole fitte e rigide al centro, di forma pentagonale, per sbiancare e rendere i denti più brillanti, e per una rimozione delle macchie fino al 100% in più in soli tre giorni. Inoltre, rimuove fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.
Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con fino a 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Spesso può capitare di spazzolare troppo energicamente ed è qui che entra in gioco lo spazzolino Philips Sonicare, dotato di un sensore ottico intelligente in grado di rilevare la pressione eccessiva. Se stai esercitando troppa pressione, lo spazzolino ti avvisa con delicate vibrazioni per ricordarti di rallentare e proteggere le gengive.
4.2
su 5
1559
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
G0rillawarfare
16/12/2025
Italia
Compratore verificato
Ho 2 diamondclean, molto buonissime, ho anche 2 oral b, ma la qualità della Diamondclean è superiore!
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean 9000 HX9913/03 Spazzolino elettrico sonico con app
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean 9000 HX9913/03 Spazzolino elettrico sonico con app
LT68_2
07/09/2025
Italia
Compratore verificato
SEMPRE AFFIDABILE
Utilizzo Sonicare sin dalla prima uscita. Questo è il terzo apparato che acquisto e sono davvero soddisfatto. Le diverse possibilità di pulizia coprono qualsiasi esigenza. Nell'ultimo acquisto ho fatto un upgrade con il controllo Bluetooth attraverso la specifica app ed è di grande aiuto per controllare il lavoro fatto.
Pro
AFFIDABILE E COMPLETO
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean 9000 HX9911/27 Spazzolino ricaricabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean 9000 HX9911/27 Spazzolino ricaricabile
Giosca
20/08/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo per i risultati. Un po' costoso e fragile.
Da quando ho iniziato a utilizzare lo spazzolino da denti ad ultrasuoni Philips Diamond, ho notato un netto miglioramento nella mia igiene dentale. Utilizzandolo regolarmente due volte al giorno, mattina e sera, ho osservato una significativa riduzione della placca e un miglioramento della salute delle mie gengive. Queste modifiche positive hanno anche portato ad una riduzione della frequenza delle mie visite dal dentista per le sedute di igiene. Lo spazzolino è facile da usare e offre una pulizia profonda che altri metodi tradizionali non sempre garantiscono. Sono particolarmente soddisfatto dei risultati che ho ottenuto in così poco tempo. Lo consiglio vivamente a chiunque cerchi di migliorare la propria routine di igiene dentale e desideri ottenere risultati visibili e duraturi. L'unico neo è che il prodotto è molto costoso e che dopo circa due anni e mezzo i due spazzolini che avevo si sono rotti entrambi. Uno era per me e uno per mia moglie. Nonostante ciò ne ho recentemente comprati altri due in sostituzione.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean 9000 HX9913/03 Spazzolino elettrico sonico con app
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean 9000 HX9913/03 Spazzolino elettrico sonico con app
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
rispetto a uno spazzolino manuale.
dopo 3 giorni in modalità White utilizzando un dentifricio sbiancante