Dopo ormai molto tempo che utilizzo questo spazzolino non solo io ho proprio potuto notare la differenza con prima, ma anche il mio dentista è rimasto sorpreso dal netto miglioramento dei miei denti nell'ultima seduta di igiene. Fumo e bevo un sacco di caffè e questo spazzolino è diventato il mio primo vero alleato in questo senso: è intuitivo da usare e nonostante io abbia anche i denti un po' sensibili è efficace ma delicato. Lo considero un vero e proprio investimento per la mia salute orale, non penso sia giusto elencare nello specifico i miglioramenti perché poi ogni bocca è diversa, ma davvero mai avrei pensato che uno spazzolino potesse fare la differenza come invece mi è successo con questo sonicare. La durata della batteria, che è interna e ricaricabile, è lunghissima è anche adesso che il mio spazzolino non è proprio più nuovo regge benissimo nonostante l'uso quotidiano. Molto pratico inoltre per me che sono sempre in giro il sistema di viaggio che permette di portare in sicurezza lo spazzolino veramente ovunque.