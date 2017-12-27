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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
5 modalità
2 testine per spazzolino
Custodia di ricarica USB
Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.
Scegli la nostra testina DiamondClean per rimuovere in modo delicato ma efficace le macchie superficiali. Le setole centrali, più fitte, sono pensate appositamente per rimuovere le macchie e rendere il tuo sorriso 2 volte più bianco in appena 7 giorni*.
Grazie alla testina DiamondClean otterrai una pulizia ottimale e gengive più sane in 2 settimane*. Rimuove fino a 7 volte più placca lungo il bordo gengivale rispetto a uno spazzolino manuale*, per un sorriso più sano.
4.2
su 5
120
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Jhonni56
27/12/2017
Italia
Questo prodotto è veramente eccellente
L'unica pecca sono le istruzioni su come usarlo molto poco esplicative per uno che non ha mai usato uno spazzolino elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9322 Spazzolino Sonic ricaricabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9322 Spazzolino Sonic ricaricabile
YorkieGirl
10/07/2013
United Kingdom
I like the beeps
I like the beeps that remind you to move to the next section of your mouth. The time goes surprisingly quickly. My teeth feel really smooth and clean and look whiter already.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush
Christine59
10/07/2013
United Kingdom
Compratore verificato
I like the beeps
I like the beeps that remind you to move to the next section of your mouth. The time goes surprisingly quickly. My teeth feel really smooth and clean and look whiter already.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.