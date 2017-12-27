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Fuori produzione

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4.2
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Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

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Un sorriso più bianco in 1 settimana con la nostra testina DiamondClean*

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4.2

su 5

120

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

27/12/2017

Italia

Italia

Questo prodotto è veramente eccellente

L'unica pecca sono le istruzioni su come usarlo molto poco esplicative per uno che non ha mai usato uno spazzolino elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9322 Spazzolino Sonic ricaricabile

Sì, consiglio questo prodotto

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10/07/2013

United Kingdom

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I like the beeps

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Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush

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10/07/2013

United Kingdom

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Compratore verificato

I like the beeps

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Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 