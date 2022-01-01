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    • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Idropulsore orale

      HX3806/31

      Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream

      Pulisci in modo completo e senza sforzo tra i denti per migliorare la salute delle tue gengive. L'esclusiva punta Quad Stream pulisce un'area maggiore con meno sforzo, per una pulizia interdentale efficace e corretta ogni volta.

      Scopri tutti i vantaggi

      Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile

      Prezzo di vendita consigliato: € 119,99

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      Cordless Power Flosser 3000
      - {discount-value}

      Cordless Power Flosser 3000

      Idropulsore orale

      totale

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      Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream

      Rimuove fino al 99,9% di placca* sulle zone trattate

      • Tecnologia Quad Stream
      • Gli impulsi ti guidano nella pulizia
      Tecnologia Quad Stream per una pulizia interdentale più rapida ed efficace

      Tecnologia Quad Stream per una pulizia interdentale più rapida ed efficace

      L'esclusiva punta Quad Stream a X separa il flusso in 4 getti d'acqua, che coprono un'area maggiore tra i denti e lungo il bordo gengivale. Ottieni una pulizia più rapida e profonda senza il fastidio del filo interdentale.

      La tecnologia Pulse Wave ti guida da un dente all'altro

      La tecnologia Pulse Wave ti guida da un dente all'altro

      I delicati impulsi d'acqua ti guidano da un dente all'altro nella Modalità pulizia profonda per una pulizia accurata ogni volta.

      2 modalità di pulizia interdentale, 3 intensità

      2 modalità di pulizia interdentale, 3 intensità

      Scegli la pulizia che più si adatta al tuo sorriso. La modalità Clean genera un flusso continuo per una pulizia quotidiana efficace. Gli impulsi della Modalità pulizia profonda assicurano una pulizia più accurata. Il livello di intensità è regolabile per il massimo comfort.

      Pulizia completa in 60 secondi

      Pulizia completa in 60 secondi

      Accedi alle zone difficili da raggiungere con una spazzola che ruota di 360 gradi, per utilizzare il dispositivo in qualsiasi direzione. Ottieni una pulizia completa a 360° in soli 60 secondi dall'inizio alla fine.

      Ricarica universale rapida con cavo USB-C

      Ricarica universale rapida con cavo USB-C

      La comoda ricarica con un cavo USB-C utilizza lo stesso collegamento della maggior parte dei telefoni cellulari o tablet. Ottieni fino a 14 giorni di pulizia con una sola ricarica.

      Serbatoio da 250 ml semplice da riempire

      Serbatoio da 250 ml semplice da riempire

      Il serbatoio di 250 ml contiene abbastanza acqua per la pulizia di 60 secondi consigliata. È sufficiente ruotare e rimuovere oppure utilizzare lo sportello di riempimento laterale per un facile riempimento.

      Tecnica semplice

      Tecnica semplice

      Basta puntare e premere per una pulizia interdentale più efficace. Punta tra i denti e lungo il bordo gengivale e lascia che il Power Flosser faccia tutto il lavoro per te!

      Punta standard per pulizia localizzata

      Punta standard per pulizia localizzata

      Una punta standard a getto singolo aumenta la pressione per la pulizia localizzata e la rimozione dei residui di cibo quando necessario.

      Specifiche tecniche

      • Assorbimento

        Voltaggio
        Caricatore multitensione

      • Aspetto e rifiniture

        Colore
        Bianco

      • Assistenza

        Garanzia
        Garanzia limitata di 2 anni

      • Facilità d'uso

        Manico
        Design ergonomico e compatto
        Beccuccio
        Aggancio e sgancio semplice

      • Prestazioni

        Pulizia
        Pulizia di tutta la bocca in 60-90 secondi

      • Accessori inclusi

        Power Flosser senza filo
        1
        F1 Beccuccio standard
        1
        F3 Beccuccio Quad Stream
        1
        Borsa da viaggio
        1
        Cavo di ricarica USB
        1
        Adattatore USB a parete
        1

      • Modalità

        Clean
        Per un'eccezionale pulizia quotidiana
        Deep Clean+
        Per una pulizia profonda
        Intensità
        3

      • Benefici per la salute

        Rimozione della placca
        Rimuove fino al 99% di placca sulle zone trattate*

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Power Flosser 3000 cordless Sonicare
      • Spazzola standard
      • Beccuccio Quadstream
      • Cavo USB
      • Custodia da viaggio

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