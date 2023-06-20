Ho acquistato questo prodotto dopo aver visto alcune recensioni e valutazioni degli utenti. Ero un po' timoroso dopo aver letto di acquirenti che lo hanno restituito sconsigliandolo per via degli schizzi d'acqua che volavano ovunque durante l'utilizzo. Niente di più sbagliato. Ma partiamo dal principio, ovvero l'unboxing: la confezione è piccolina, leggera ed esteticamente ben fatta. All'interno si trovano alcuni manualini un po' scarni ma d'altronde non c'è molto da dire, il prodotto nel suo involucro trasparente, 2 testine una a punta e la famigerata quad, un pratico astuccietto per il trasporto ed il caricatore da parete con cavetto USB c (la carica completa richiede 8 ore). Innestato il beccuccio, fatto il pieno di acqua tiepida per evitare eventuali fastidi, ho proceduto all'uso. Devo dire che è veramente fantastico. A parte un pochino di sanguinamento delle gengive non ho avuto nessun tipo di fastidio ne alcuno schizzo di acqua in giro. Se posso fare un appunto l'unica cosa che mi sarebbe stata comoda è un segnale di qualche tipo per dare il ritmo al passaggio tra un dente e l'altro. Nella modalità Deep clean il flusso d'acqua accelera e rallenta ritmicamente e da un vantaggio rispetto la modalità normale in cui il flusso è costante. Ma ci faró l'abitudine. La testina quad è fotonica, molto ben fatta con la gommina che non infastidisce le gengive mentre ci si corre intorno. Bella veramente. Non ho termini di paragone col filo interdentale classico, non ho strumenti per controllare le differenze, ma di certo il getto d'acqua non può sostituire lo sfregamento del filo tra i denti... Ma i residui di cibo li elimina e io ho i denti molto.molto vicini tra loro. Per cui direi promosso a pieni voti. Da odiatore del filo interdentale ribadisco: se lo avessi comprato prima sarebbe stato molto meglio. Detto questo faccio i complimenti a Philips per l'ottimo lavoro fatto ma gli do anche una tirati a d'orecchie: al momento le 2 versioni (nera e bianca) costano uguali, ma fino a ieri c'erano 40 euro di differenza. Ho ordinato anche il sonicare 9000 con l'opzione try & buy e pure in quel prodotto ci sono 55 euro di differenza tra un colore e l'altro. Il problema è che mentre lo spazzolino bianco costava molto di più di quello nero, nel caso del Power flosser era il contrario. Per cui per non buttare soldi inutilmente tocca prendere prodotti di colore diverso, cosa bruttina da vedere soprattutto per eventuali ospiti che dovessero passare per il bagno. Gran peccato perché la fattura dei prodotti è molto bella sia esteticamente che qualitativamente per cui almeno se faceste la promozione su un colore unico un cliente potrebbe comunque avere un abbinata. Pazienza