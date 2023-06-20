ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Go to promotion

NUOVO Next-Generation DiamondClean

Cura completa, ora visibile al 100%

Esplora ora

  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
  • Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream

Fuori produzione

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Idropulsore orale

HX3806/31

4
| (185) Recensioni
Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
Pulisci in modo completo e senza sforzo tra i denti per migliorare la salute delle tue gengive. L'esclusiva punta Quad Stream pulisce un'area maggiore con meno sforzo, per una pulizia interdentale efficace e corretta ogni volta.
Vedi tutti i vantaggi

Rimuove fino al 99,9% di placca* sulle zone trattate

Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream

  • Tecnologia Quad Stream

  • Gli impulsi ti guidano nella pulizia

Tecnologia Quad Stream per una pulizia interdentale più rapida ed efficace

Tecnologia Quad Stream per una pulizia interdentale più rapida ed efficace

L'esclusiva punta Quad Stream a X separa il flusso in 4 getti d'acqua, che coprono un'area maggiore tra i denti e lungo il bordo gengivale. Ottieni una pulizia più rapida e profonda senza il fastidio del filo interdentale.

La tecnologia Pulse Wave ti guida da un dente all'altro

La tecnologia Pulse Wave ti guida da un dente all'altro

I delicati impulsi d'acqua ti guidano da un dente all'altro nella Modalità pulizia profonda per una pulizia accurata ogni volta.

2 modalità di pulizia interdentale, 3 intensità

2 modalità di pulizia interdentale, 3 intensità

Scegli la pulizia che più si adatta al tuo sorriso. La modalità Clean genera un flusso continuo per una pulizia quotidiana efficace. Gli impulsi della Modalità pulizia profonda assicurano una pulizia più accurata. Il livello di intensità è regolabile per il massimo comfort.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

185

Recensioni

20/06/2023

Italia

Italia

Se lo acquistavo prima era meglio

Ho acquistato questo prodotto dopo aver visto alcune recensioni e valutazioni degli utenti. Ero un po' timoroso dopo aver letto di acquirenti che lo hanno restituito sconsigliandolo per via degli schizzi d'acqua che volavano ovunque durante l'utilizzo. Niente di più sbagliato. Ma partiamo dal principio, ovvero l'unboxing: la confezione è piccolina, leggera ed esteticamente ben fatta. All'interno si trovano alcuni manualini un po' scarni ma d'altronde non c'è molto da dire, il prodotto nel suo involucro trasparente, 2 testine una a punta e la famigerata quad, un pratico astuccietto per il trasporto ed il caricatore da parete con cavetto USB c (la carica completa richiede 8 ore). Innestato il beccuccio, fatto il pieno di acqua tiepida per evitare eventuali fastidi, ho proceduto all'uso. Devo dire che è veramente fantastico. A parte un pochino di sanguinamento delle gengive non ho avuto nessun tipo di fastidio ne alcuno schizzo di acqua in giro. Se posso fare un appunto l'unica cosa che mi sarebbe stata comoda è un segnale di qualche tipo per dare il ritmo al passaggio tra un dente e l'altro. Nella modalità Deep clean il flusso d'acqua accelera e rallenta ritmicamente e da un vantaggio rispetto la modalità normale in cui il flusso è costante. Ma ci faró l'abitudine. La testina quad è fotonica, molto ben fatta con la gommina che non infastidisce le gengive mentre ci si corre intorno. Bella veramente. Non ho termini di paragone col filo interdentale classico, non ho strumenti per controllare le differenze, ma di certo il getto d'acqua non può sostituire lo sfregamento del filo tra i denti... Ma i residui di cibo li elimina e io ho i denti molto.molto vicini tra loro. Per cui direi promosso a pieni voti. Da odiatore del filo interdentale ribadisco: se lo avessi comprato prima sarebbe stato molto meglio. Detto questo faccio i complimenti a Philips per l'ottimo lavoro fatto ma gli do anche una tirati a d'orecchie: al momento le 2 versioni (nera e bianca) costano uguali, ma fino a ieri c'erano 40 euro di differenza. Ho ordinato anche il sonicare 9000 con l'opzione try & buy e pure in quel prodotto ci sono 55 euro di differenza tra un colore e l'altro. Il problema è che mentre lo spazzolino bianco costava molto di più di quello nero, nel caso del Power flosser era il contrario. Per cui per non buttare soldi inutilmente tocca prendere prodotti di colore diverso, cosa bruttina da vedere soprattutto per eventuali ospiti che dovessero passare per il bagno. Gran peccato perché la fattura dei prodotti è molto bella sia esteticamente che qualitativamente per cui almeno se faceste la promozione su un colore unico un cliente potrebbe comunque avere un abbinata. Pazienza

Pro

Tutto

Contro

Nulla

Questa revisione è stata effettuata per Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Idropulsore orale

Questa revisione è stata effettuata per Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Idropulsore orale

28/06/2022

Italia

Italia

da quando lo uso maggior sensazione di freschezza

Rapido ed efficiente sostituto del filo interdentale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Idropulsore orale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Idropulsore orale

28/06/2022

Italia

Italia

ottimo prodotto

Grazie a questo prodotto posso dire addio alle gengive irritate. in un minuto mi pulisce tutti gli spazi interdentali senza danneggiare le gengive

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Idropulsore orale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Idropulsore orale

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. In uno studio in vitro. I risultati effettivi possono variare.