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- Spazzola standard
- Beccuccio Quadstream
- Cavo USB
- Custodia da viaggio
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HX3806/31
Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream
Pulisci in modo completo e senza sforzo tra i denti per migliorare la salute delle tue gengive. L'esclusiva punta Quad Stream pulisce un'area maggiore con meno sforzo, per una pulizia interdentale efficace e corretta ogni volta.Scopri tutti i vantaggi
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Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Idropulsore orale
totale
recurring payment
L'esclusiva punta Quad Stream a X separa il flusso in 4 getti d'acqua, che coprono un'area maggiore tra i denti e lungo il bordo gengivale. Ottieni una pulizia più rapida e profonda senza il fastidio del filo interdentale.
I delicati impulsi d'acqua ti guidano da un dente all'altro nella Modalità pulizia profonda per una pulizia accurata ogni volta.
Scegli la pulizia che più si adatta al tuo sorriso. La modalità Clean genera un flusso continuo per una pulizia quotidiana efficace. Gli impulsi della Modalità pulizia profonda assicurano una pulizia più accurata. Il livello di intensità è regolabile per il massimo comfort.
Accedi alle zone difficili da raggiungere con una spazzola che ruota di 360 gradi, per utilizzare il dispositivo in qualsiasi direzione. Ottieni una pulizia completa a 360° in soli 60 secondi dall'inizio alla fine.
La comoda ricarica con un cavo USB-C utilizza lo stesso collegamento della maggior parte dei telefoni cellulari o tablet. Ottieni fino a 14 giorni di pulizia con una sola ricarica.
Il serbatoio di 250 ml contiene abbastanza acqua per la pulizia di 60 secondi consigliata. È sufficiente ruotare e rimuovere oppure utilizzare lo sportello di riempimento laterale per un facile riempimento.
Basta puntare e premere per una pulizia interdentale più efficace. Punta tra i denti e lungo il bordo gengivale e lascia che il Power Flosser faccia tutto il lavoro per te!
Una punta standard a getto singolo aumenta la pressione per la pulizia localizzata e la rimozione dei residui di cibo quando necessario.
Assorbimento
Aspetto e rifiniture
Assistenza
Facilità d'uso
Prestazioni
Accessori inclusi
Modalità
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