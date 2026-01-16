Lo spazzolino Philips Sonicare 2100 è sicuramente un passo avanti nella pulizia dei nostri denti rispetto allo spazzolino e un concentrato di tecnologia ad un buon prezzo. Si presenta con un corpo piccolo e leggero che si tiene bene in mano e una base di ricarica con cavetto USB (non è presente l'adattatore ma si può utilizzare una porta USB o un caricatore USB); con una ricarica completa si hanno fino a 14 giorni di utilizzo. La testina è più piccola rispetto a quelle degli spazzolini manuali e questo consente di arrivare facilmente in tutti i lati della bocca anche nelle zone posteriori; le setole sono morbide e delicate sulle gengive. Quello che caratterizza questo spazzolino Philips è la sua tecnologia sonica: la vibrazione delle setole crea delle microbollicine che vanno a pulire i denti e i bordi gengivali senza dover esercitare una forte pressione delle setole sulle zone ma semplicemente spazzolando. Questo spazzolino ha anche un timer che ci avverte sia ogni 30 secondi di cambiare quadrante (immaginiamo di dividere la bocca in 4 zone) sia dopo 2 minuti di spazzolamento per una pulizia completa. Io mi sono trovato molto bene e devo dire che sento i denti più puliti e lisci con questo spazzolino Philips Sonicare.