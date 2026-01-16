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  • Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.
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Fuori produzione

1100 SeriesSpazzolino elettrico sonico

HX3641/11

HX364W2

4.4
| (365) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto
Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.
La tecnologia sonica, combinata alla nostra azione di pulizia, offre una rimozione delicata della placca 3 volte superiore* a uno spazzolino manuale.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Rimozione della placca fino a 3 volte superiore*

Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.

  • Tecnologia sonica

  • QuadPacer e SmarTimer

  • Design ergonomico e compatto

  • 14 giorni di durata della batteria

La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale.** 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.

Rimozione della placca fino a 3 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale*

Rimozione della placca fino a 3 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale*

Lo spazzolino elettrico Sonicare con tecnologia Sonicare avanzata è clinicamente testato per una rimozione della placca fino a 3 superiore* a uno spazzolino manuale. Rimuove la placca dai denti e lungo il bordo gengivale, proteggendo al contempo le gengive.

Sicuro e delicato

Sicuro e delicato

Lo spazzolino Sonicare offre una pulizia accurata senza essere aggressivo su denti e gengive. Le vibrazioni soniche, delicate ma potenti, assicurano una pulizia eccezionale e allo stesso tempo delicata su denti e gengive.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

365

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

16/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto e molto delicato sulle gengive

Meno rumoroso ed invasivo rispetto ad altre marche

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/13 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/13 Spazzolino elettrico sonico

13/05/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Valido ed efficace

Il prodotto risulta valido e semplice da utilizzare. L'ho regalato a mio figlio (9 anni9 come primo spazzolino "da adulto". All'inizio era titubante perchè il sistema ad ultrasuoni è realmente efficace ma all'inizio può creare timore. Dopo però circa una settimana si è abituato ed ora lo utilizza quotidianamente senza problemi. Acquisto valido. Ho pensato di prenderne un secondo anche per me visto il funzionamento che reputo reale e non solo una finzione mediatica.

Pro

Efficace, semplice, pulisce realmnente meglio i denti

Contro

Costo rispetto ad altri ( ma meno efficaci )

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/13 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/13 Spazzolino elettrico sonico

31/05/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo prodotto

la batteria, una volta ricaricato correttamente, dura davvero più di un mese (usandolo almeno tre volte al giorno). lo spazzolino è molto comodo anche da impugnare! funziona benissimo, consigliato!

Pro

durata batteria e comodità di utilizzo

Contro

costo testine di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/12 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/12 Spazzolino elettrico sonico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. rispetto a uno spazzolino manuale per denti e gengive più sani

  2. I risultati individuali possono variare

  3. Dati disponibili

  4. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard