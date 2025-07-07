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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
HX3603/01
HX360CB
Tecnologia Sonicare
Adesivi personalizzabili
App gratuita Sonicare For Kids
La delicata azione a impulsi raggiunge in profondità gli spazi interdentali e il bordo gengivale. In questo modo i bambini otterranno la migliore pulizia possibile mentre imparano a spazzolare i denti.
Le testine sono progettate appositamente per aiutare i bambini a ottenere una pulizia accurata mentre imparano a spazzolare i denti. Una testina compatta è inclusa. Le testine di dimensioni standard sono vendute separatamente.
L'edizione speciale Design a PET include adesivi riutilizzabili così che i bambini possano trasformare i loro spazzolini ogni volta in un nuovo personaggio animale. Rendiamo la pulizia dei denti un momento divertente della loro giornata!
4.7
su 5
45
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
Angie81
07/07/2025
Italia
Parte della promozione
Perfetto per i più piccoli!
Ottimo spazzolino elettrico per bambini! Prima ancora di cominciare ad usarlo, mia figlia si è divertita tanto a decorarlo con gli adesivi. Dopo la prima ricarica ha cominciato ad utilizzarlo, dapprima col mio aiuto e poi anche in autonomia. La testina è piccola, perfetta per la bocca dei piccini e della giusta morbidezza. Il movimento è fluido e risulta delicato. La batteria ha un'ottima durata (utilizzandolo 2 volte al giorno, dura circa 10 giorni).
Pro
delicato, performante
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Spazzolino elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
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ManuZ
25/06/2025
Italia
Parte della promozione
Qualità e velocità
Uno spazzolino elettrico eccellente, pensato per rendere l’igiene orale dei più piccoli un’esperienza divertente e allo stesso tempo efficace. Il design colorato e le simpatiche decalcomanie trasformano il momento del lavaggio dei denti in un’attività attesa e piacevole per i bambini. Offre una pulizia profonda ma delicata, contribuendo a mantenere gengive sane e denti ben puliti. Raccomandato dai dentisti, è facile da usare e dotato di una batteria a lunga durata. Un investimento intelligente per la salute dentale dei più piccoli. Assolutamente consigliato!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Spazzolino elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
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vanessa87
25/06/2025
Italia
Parte della promozione
Spazzolino ottimo per bambini
Con il suo spazzolamento delicato ma efficace riesco a lavare bene i dentini della mia piccola. Per non parlare della batteria molto duratura e che si ricarica in un attimo. Anche l’astuccio è molto pratico in modo da portare lo spazzolino in borsa o nel zainetto. Ci siamo divertite tanto ad attaccare gli Stickers per personalizzarlo insomma che dire ? Super soddisfatta grazie Philips
Pro
Batteria lunga, astuccio e spazzolinamento delicato
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Spazzolino elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.