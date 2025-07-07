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Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionSpazzolino elettrico

HX3603/01

HX360CB

4.7
| (45) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto
Aiuta i bambini a prevenire la carie
Aiuta a sviluppare abitudini di igiene orale con Sonicare for Kids. È sicuro e delicato su denti e gengive in fase di crescita e aiuta a prevenire la carie. La nostra edizione speciale Design a Pet è dotata di divertenti adesivi per personalizzare il proprio spazzolino.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Un modo divertente per sviluppare abitudini sane e durature

Aiuta i bambini a prevenire la carie

  • Tecnologia Sonicare

  • Adesivi personalizzabili

  • App gratuita Sonicare For Kids

La tecnologia Sonicare aiuta a prevenire la carie

La tecnologia Sonicare aiuta a prevenire la carie

La delicata azione a impulsi raggiunge in profondità gli spazi interdentali e il bordo gengivale. In questo modo i bambini otterranno la migliore pulizia possibile mentre imparano a spazzolare i denti.

Le testine sono progettate appositamente per i bambini

Le testine sono progettate appositamente per i bambini

Le testine sono progettate appositamente per aiutare i bambini a ottenere una pulizia accurata mentre imparano a spazzolare i denti. Una testina compatta è inclusa. Le testine di dimensioni standard sono vendute separatamente.

Crea il tuo design personalizzato con divertenti adesivi riutilizzabili

Crea il tuo design personalizzato con divertenti adesivi riutilizzabili

L'edizione speciale Design a PET include adesivi riutilizzabili così che i bambini possano trasformare i loro spazzolini ogni volta in un nuovo personaggio animale. Rendiamo la pulizia dei denti un momento divertente della loro giornata!

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

45

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

07/07/2025

Italia

Italia

Perfetto per i più piccoli!

Ottimo spazzolino elettrico per bambini! Prima ancora di cominciare ad usarlo, mia figlia si è divertita tanto a decorarlo con gli adesivi. Dopo la prima ricarica ha cominciato ad utilizzarlo, dapprima col mio aiuto e poi anche in autonomia. La testina è piccola, perfetta per la bocca dei piccini e della giusta morbidezza. Il movimento è fluido e risulta delicato. La batteria ha un'ottima durata (utilizzandolo 2 volte al giorno, dura circa 10 giorni).

Pro

delicato, performante

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Spazzolino elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Spazzolino elettrico

25/06/2025

Italia

Italia

Qualità e velocità

Uno spazzolino elettrico eccellente, pensato per rendere l’igiene orale dei più piccoli un’esperienza divertente e allo stesso tempo efficace. Il design colorato e le simpatiche decalcomanie trasformano il momento del lavaggio dei denti in un’attività attesa e piacevole per i bambini. Offre una pulizia profonda ma delicata, contribuendo a mantenere gengive sane e denti ben puliti. Raccomandato dai dentisti, è facile da usare e dotato di una batteria a lunga durata. Un investimento intelligente per la salute dentale dei più piccoli. Assolutamente consigliato!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Spazzolino elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Spazzolino elettrico

25/06/2025

Italia

Italia

Spazzolino ottimo per bambini

Con il suo spazzolamento delicato ma efficace riesco a lavare bene i dentini della mia piccola. Per non parlare della batteria molto duratura e che si ricarica in un attimo. Anche l’astuccio è molto pratico in modo da portare lo spazzolino in borsa o nel zainetto. Ci siamo divertite tanto ad attaccare gli Stickers per personalizzarlo insomma che dire ? Super soddisfatta grazie Philips

Pro

Batteria lunga, astuccio e spazzolinamento delicato

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Spazzolino elettrico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 